Alla Juventus con lo scambio: Giuntoli lo toglie al Napoli

Si infiamma il mercato di gennaio. Dopo i primi giorni di studio le grandi passano all’attacco: la Juventus tenta il colpo a sorpresa

I primi giorni di questa sessione invernale di mercato non avevano riservato particolari sorprese o colpi di scena, se non l’arrivo dell’esterno canadese Buchanan all’Inter e quello di Pasquale Mazzocchi al Napoli. Ma questa breve fase interlocutoria e di studio sembra già conclusa, tanto che nelle ultime ore si registrano movimenti significativi soprattutto in ottica Juventus.

A dispetto delle prese di posizione ufficiali della dirigenza, che annunciava urbi et orbi la decisione di non intervenire in questa sessione di gennaio, il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli starebbe portando avanti sottotraccia e con la massima discrezione una trattativa molto importante.

L’obiettivo del club bianconero non sarebbe in realtà un nome nuovo, ma un giocatore che già durante l’estate scorsa fu accostato a più riprese alla squadra di Massimiliano Allegri. Si tratta di un giovane trequartista che in questi ultimi giorni viene indicato come possibile, se non probabile, nuovo acquisto del Napoli campione d’Italia. Il presidente De Laurentiis del resto sta cercando di passare dalle parole ai fatti dopo essersi assunto la piena e assoluta responsabilità della lunga crisi attraversata da Osimhen e compagni.

Juventus-Napoli, si accende il duello di mercato: Giuntoli e De Laurentiis si contendono lo stesso obiettivo

Il giocatore intorno al quale si sta scatenando un duello senza quartiere tra azzurri e bianconeri altri non è che Lazar Samardzic, il ventiduenne trequartista serbo che da ex promesso sposo dell’Inter è ora conteso da altre due big del nostro campionato. In questo momento il Napoli è di gran lunga favorito nella corsa al giovane talento serbo, se non altro perché dispone di un budget di mercato superiore a quello della Juventus.

Dalla sua però Cristiano Giuntoli ha una preziosa carta da giocare: l’apprezzamento dell’Udinese nei confronti del centrocampista Fabio Miretti, che nel corso dell’ultimo anno è diventato una pedina di rilievo nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Nel caso in cui il management juventino dovesse dare l’ok alla trattativa per Samardzic, l’inserimento di Miretti come pedina di scambio farebbe balzare in pole position proprio i bianconeri.

Tra l’altro in questo momento i discorsi tra il serbo e il Napoli sono fermi: la questione dei diritti d’ìmmagine è un intoppo significativo che sta impedendo la conclusione dell’affare. E la Juventus può apprfittarne.