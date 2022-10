La Juve ha messo nel mirino un nuovo giocatore: la trattativa scatterà a breve, sul piatto verrà messa una cifra monstre.

Le difficoltà, strutturali e a livello di gioco, sono riemerse prepotentemente durante la partita persa per mano del Milan. Una sconfitta che ha ha fatto scivolare la Juventus a -10 dal Napoli capolista ed obbligato il club a riflettere, in modo tale da capire in che modo intervenire al fine di porre rimedio all’attuale crisi. La prima decisione, ovvero il ritiro punitivo, salvo sorprese diventerà realtà anche in caso di vittoria stasera ai danni del Maccabi Haifa.

Tuttavia, per rendere la rosa competitiva ad alti livelli serviranno anche dei nuovi innesti a gennaio. I rientri di Paul Pogba e Federico Chiesa contribuiranno di certo ad aumentare la qualità della manovra ma il centrocampo, fin qui, è apparso sprovvisto della necessaria qualità. La dirigenza, in occasione di un recente meeting, ha quindi ricominciato a valutare in maniera concreta la possibilità di prendere Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo, in questo prima parte della stagione, è stato devastante (4 gol e 7 assist in 12 presenze complessive) e con la sua fisicità risolverebbe molti degli attuali problemi che caratterizzano la linea mediana bianconera. Ecco perché, alla Continassa, la società ha iniziato a studiare la strategia per cercare di portarlo via da Roma e regalarlo a Massimiliano Allegri. L’operazione è complicata ma non impossibile. Per due motivi.

Juve, Milinkovic-Savic torna nel mirino

Il calciatore, nella scorsa estate, ha lanciato più di un segnale alla Juventus facendo sapere, attraverso il suo agente Mateja Kezman, di gradire le attenzione del club. E non finisce qua, perché il presidente Claudio Lotito, di recente, gli ha promesso di farlo partire nel caso in cui si presentasse un’offerta degna del suo valore.

I bianconeri, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno intenzione di mettere sul piatto una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni. Un tesoretto da raggiungere concretizzando prima qualche cessione. La lista dei possibili sacrificati, ad esempio, contiene il nome di Weston McKennie seguito da diverse squadre della Bundesliga. La trattativa si preannuncia impervia e ricca di ostacoli ma intanto il primo passo è stato fatto. Andrea Agnelli sogna il Vlahovic-bis per rilanciare le proprie ambizioni di gloria.