📣 Colpo di scena Juve, parla Allegri: l’annuncio del tecnico fa chiarezza

Il mondo Juve è stato scosso nelle ultime ore. Ogni ora arrivano aggiornamenti sul futuro del club bianconero, ecco nuove dichiarazioni.

Il mondo del calcio è stato turbato nelle ultime ore da ciò che sta accadendo nel mondo Juve. La dirigenza del club bianconero, uno dei più importanti nella storia del calcio italiano ed europeo, ha rassegnato le dimissioni nel corso del Cda andato in scena ieri sera, un evento assolutamente a sorpresa.

Il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved ed altri membri della dirigenza bianconera hanno rassegnato le dimissioni e lasciato vacante il proprio ruolo. Grande sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori per una notizia che nessuno si aspettava, almeno in questo momento.

La decisione è arrivata dopo gli ultimi risvolti dell’inchiesta Prisma con le indagini sul club bianconero e su alcuni suoi (oramai ex) tesserati che avanza sempre più. La società ha invece rassicurato l’attuale guida tecnica, ovvero l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri. Dopo un inizio di stagione difficile il tecnico livornese è diventata la prima certezza della squadra torinese.

Juve, le prime parole di Allegri

L’amministratore delegato bianconero John Elkann ha speso belle parole per Allegri, che, in questi minuti ha voluto ringraziare e fare chiarezza. Il tecnico ha parlato del suo rapporto con Agnelli ed ha ribadito il suo attaccamento alla società, un club con il quale ha vinto tutto:

“E’ sempre importante la vicinanza degli azionisti e per questo ringrazio John Elkann”. Poi il tecnico ha continuato: “Ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, personaggio al quale mi lega un rapporto di amicizia. Questo rapporto non si interromperà con la fine della sua presidenza, e sia John che Andrea restano punti di riferimento per il mondo bianconero”.