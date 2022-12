🙄 Sorpresa Napoli: il Tottenham di Conte piomba sull’obiettivo azzurro

Il calciomercato del Napoli davanti ad un’insidia particolare: anche il Tottenham di Antonio Conte su uno degli obiettivi dei partenopei

Il Napoli deve fare molta attenzione se vuole arrivare ad uno degli obiettivi che si è fissato per le prossime finestre di calciomercato. La concorrenza per la squadra di Luciano Spalletti arriva dalla Premier League. Sul calciatore che fa gola alla formazione partenopea ha messo gli occhi pure Antonio Conte. L’allenatore italiano è sempre molto attento alla possibilità di rinforzare le sue squadre attraverso il mercato e pure questa volta non ha fatto mancare le sue richieste.

La capacità economica delle squadre inglese può giocare un ruolo importante in sede di trattative. Il muscolo garantito dalla Premier è decisamente superiore a quello recitato dalla Serie A. Il Tottenham, dunque, è una minaccia particolarmente insidiosa per il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, insidia Premier per Luciano Spalletti: su Franck Kessie c’è anche il Tottenham

Il Tottenham ha messo nel mirino il centrocampista ivoriano Franck Kessié. A riferirlo è il quotidiano catalano ‘Sport’. Secondo quest’ultimo, gli ‘Spurs’ di Antonio Conte avrebbero già contattato il club blaugrana per chiedere informazioni sul calciatore.

L’ostacolo da superare rimane quello dell’ingaggio dal momento che l’ex centrocampista di Atalanta, Cesena e Milan percepisce 5 milioni di euro netti a stagione. Contratto che il giocatore ha sottoscritto pochi mesi fa ma che evidentemente non è stato sufficiente da solo a consentirgli di ritagliarsi uno spazio rilevante nel centrocampo di Xavi.

Il Tottenham è una concorrente per due club di Serie A. Oltre al Napoli di Luciano Spalletti, dovrà stare molto attenta pure l’Inter. I nerazzurri sono l’altra squadra interessata all’ivoriano in caso di addio al Barcellona. L’inserimento di Conte mette a dura prova entrambe. Da non sottovalutare però la volontà del calciatore, che secondo quanto emerso in Italia nelle scorse ore, potrebbe anteporre un rientro in Italia alla possibilità di mettersi in gioco in un altro campionato.Â