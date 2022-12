Ibrahimovic e De Laurentiis insieme: la notizia che fa esplodere il web

Aurelio De Laurentiis, insieme a Zlatan Ibrahimovic, è stato protagonista di una notizia che ha fatto espldere il mondo del web.

Il Napoli è tornato ieri in campo, visto che ha battuto in amichevole per 2-3 l’Antalyaspor. I partenopei, vista la sosta per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, non sono ancora al top della condizione, ma hanno comunque confermato tutto quello che hanno fatto vedere in una prima parte di stagione assolutamente perfetta.

Il team campano, di fatto, ha dominato sia il proprio girone di Champions League, dove agli ottavi di finale incontrerà l’Eintracht Francoforte, che il campionato di Serie A. Il Napoli, infatti, alla sosta è arrivato con la bellezza di otto punti di vantaggio sul Milan secondo. Proprio i rossoneri, al netto delle ultime gare del 2022, hanno dimostrato di essere gli unici di poter tenere testa alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Il Milan, infatti, nonostante le tante assenze, ha confermato tutta la forza che gli ha permesso di vincere lo Scudetto. Tra i calciatori a cui Stefano Pioli ha dovuto fare a meno bisogna inserire sicuramente Zlatan Ibrahimovic. Proprio lo svedere, insieme ad Aurelio De Laurentiis, è stato protagonista di una notizia che ha fatto esplodere il web.

Aurelio De Laurentiis e Zlatan Ibrahimovic insieme sul set della serie di Carlo Verdone: le immagini

Il patron partenopeo, infatti, ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo ufficiale di ‘Twitter’ che lo ritraggono in compagnia del giocatore del Milan. Ibrahimovic, infatti, fa parte del cast della serie di Carlo Verdone: ‘Vita da Carlo’. Aurelio De Laurentiis ha voluto fare anche i complimenti allo svedese per le sue capacità interpretative: “Ibra sul set. Un gigante che è già un grande attore”.

Se c’è stato un matrimonio cinematografico tra il fuoriclasse ed il presidente del Napoli, in passato poteva esserci anche quello dal punto di vista sportivo. Infatti, esattamente nel 2020, per passaggio di Ibrahimovic al club partenopeo era tutto fatto, ma poi l’avvicendamento sulla panchina partenopea tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso cambiò tutti i piani di De Laurentiis.