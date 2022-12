“Dissi a De Laurentiis…”: Napoli, la rivelazione su Conte spiazza tutti

Il Napoli di De Laurentiis è una delle migliori società degli ultimi anni. Il club azzurro poteva avere una storia molto differente.

Il Napoli in questi anni è stata una delle squadre più importanti del calcio nazionale e internazionale. La squadra partenopea ha vissuto un importante corso con Aurelio De Laurentiis e gli azzurri sono una delle poche squadre con un impegno costante in Europa. Tutto è nato probabilmente con il Napoli di Hamsik, Lavezzi e Cavani, squadra guidata dal tecnico toscano Walter Mazzarri.

Il 3-5-2 di Mazzarri ha fatto scuola, il club partenopeo è diventato prima con Mazzarri e poi con Benitez e Sarri un esempio per tutti gli altri club. Ora la squadra di Spalletti è consolidata prima in classifica ed i tifosi sognano lo scudetto. Il club azzurro è al vertice da anni, ha sfiorato più volte il terzo titolo in Serie A, ma alla fine non è mai arrivato.

La società di Aurelio De Laurentiis ha terminato il 2022 al primo posto, con ben otto punti di vantaggio sul Milan campione d’Italia. I tifosi sognano più degli altri anni, sentono che questo possa essere l’anno giusto e ci sono tante buone sensazioni a riguardo. La storia poteva andare però ben diversamente, fin dai primi tempi e prima dell’arrivo sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri.

Napoli, sorprendente rivelazione di Petrachi su De Laurentiis

L’ex dirigente di Roma e Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sportitalia ed ha rivelato diversi retroscena sulla sua carriera. Uno in particolare riguarda appunto la società di De Laurentiis. Petrachi ha chiarito: “Io e Conte abbiamo fatto strade diverse, ma la sua prima panchina ad Arezzo gliela fece avere il sottoscritto”. Poi le parole riguardo la possibilità Napoli:

“Un anno era vicino agli azzurri e parlai con De Laurentiis. Gli dissi che doveva puntare su Antonio, che lui era quello giusto. In quel momento lui aveva già scelto Mazzarri, aveva un accordo con lui e devo dire che il nome di Antonio non lo convinceva più di tanto. Fin dall’inizio vidi poco entusiasmo da parte sua”. Dichiarazioni sorprendenti ed un futuro per il Napoli e per Antonio Conte che poteva essere ben diverso.