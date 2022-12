Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una manna

Buone notizie in casa Napoli. La squadra di Spalletti è al lavoro per recuperare la condizione in vista della seconda parte di stagione.

Dopo le due amichevoli in Turchia continua la preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato. Gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno subito fare i conti con un calendario piuttosto ostico, il club partenopeo affronterà Inter, Sampdoria e Juventus in pochi giorni. La società di De Laurentiis ha chiuso il 2022 al primo posto, un dominio incontrastato rispetto alle avversarie e una squadra che sembra girare a mille, anche in Champions League.

Spalletti ritroverà nei prossimi giorni anche i reduci dai Mondiali e gli azzurri affronteranno Villarreal e Lille al Maradona, due amichevoli prima dell’inizio di stagione. Il tecnico sta provando nuove cose e la squadra, già con Antalyaspor e Crystal Palace, ha dimostrato di essere in una buona condizione di forma. Ora la situazione è sempre più calda ed il 4 Gennaio di Inter-Napoli è sempre più vicino.

Le due squadre lavorano in vista del 2023 e la capolista vuole farsi trovare pronta al 100 % per uno scontro che può risultare già decisivo. Con una vittoria a San Siro Spalletti chiuderebbe ogni discorso in chiave scudetto per la sua ex squadra con l’Inter di Inzaghi spedita addirittura a 14 punti di distacco dalla vetta. Il distacco in classifica permette alla capolista di giocare con grande tranquillità.

Inter-Napoli, Rrahmani verso il recupero

Buone notizie anche dall’infermeria per la squadra di Spalletti. Il tecnico avrà a disposizione quasi tutta la rosa per la sfida di San Siro e nelle ultime ore è arrivata una buona notizia per il club partenopeo. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno Amir Rrahmani dovrebbe essere a disposizione per la sfida di San Siro contro l’Inter.

Il centrale kosovaro, perno della prima parte di stagione, insieme al coreano Kim, potrebbe giocare uno spezzone di gara nell’ultima amichevole contro il Lille e poi continuare la preparazione in vista del 4 Gennaio. Spalletti ed i suoi sono carichi e molto probabilmente il Napoli scenderà in campo al completo contro i vice campioni d’Italia.