Calciomercato Napoli, il blitz gela Giuntoli: scippo improvviso

L’attaccante nel mirino del Napoli potrebbe cambiare aria già a gennaio ma per trasferirsi in un club rivale della formazione di Spalletti

I grandi duelli con le altre big si trasferiscono in questo periodo anche al gran tavolo del calciomercato. Qui le sfide sono abbastanza aspre ed ogni squadra gioca le sue carte per ottenere ciò che desidera. Il Napoli rischia così di perdere un’altra sfida. La società partenopea sembra essere stata scavalcata da una rivale.

Uno degli attaccanti il cui nome è cerchiato in rosso da diversi mesi sul taccuino di Cristiano Giuntoli potrebbe cambiare maglia già durante questa finestra di mercato invernale. Tuttavia il Napoli sembra destinato a rimanere con un pugno di mosche in mano, considerato il sorpasso di una rivale diretta della formazione di Luciano Spalletti. Un’altra delusione in vista per i partenopei che hanno già ricevuto notizie negative riguardo un altro tema al centro dell’attualità azzurra.

Calciomercato Napoli, l’Inter irrompe per un vecchio pupillo: i nerazzurri vicini all’attaccante francese Marcus Thuram

Le strade dell’Italia e della famiglia Thuram potrebbero incrociarsi nuovamente. A riferirlo è ‘Gazzetta.it’. Secondo la testata milanese, infatti, Marcus Thuram potrebbe vestire la maglia dell’Inter. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è vicino alla scadenza del suo contratto e un rinnovo sembra complicato se non impossibile.

Il calciatore classe 1997, figlio dell’ex difensore Lilian Thuram, è appetito dall’Inter, prossima rivale della squadra di Luciano Spalletti in campionato. I nerazzurri, secondo ‘ La Gazzetta dello Sport’, sarebbero disposti a presentare un’offerta per lui. L’alternativa è quella di chiudere l’affare a partire da febbraio facendo leva sul fatto che in estate arriverà alla scadenza del suo rapporto con il club tedesco e potrà dunque trasferirsi in Serie A a parametro zero.

Intorno all’attaccante era filtrato anche l’interesse del Napoli. A questo punto, però, le possibilità che Marcus Thuram possa trasferirsi all’ombra del Vesuvio appaiono remote. Il 25enne è arrivato in Germania nel 2019, dopo la retrocessione del Guingamp in Ligue 2. Il Borussia Monchegladbach in quella circostanza ha versato nove milioni di euro nelle casse del club francese. Tre anni e mezzo più tardi potrebbe provare un’esperienza in un nuovo torneo.