Napoli, altro che ‘bomba di Maradona’: in città arriva un nuovo ordigno

A Napoli è tutto pronto per festeggiare Capodanno, ma bisogna registrare l’arrivo di una nuova ‘bomba’ dopo quella dedicata a Maradona.

Il Napoli si sta allenando per la gara di mercoledì prossimo contro l’Inter di Simone Inzaghi. La sfida contro i nerazzurri, di fatto, potrebbe risultare già fondamentale per le sorti dell’intero campionato.

Se i partenopei dovessero vincere, infatti, darebbero un grosso colpo alle speranze delle avversarie di recuperare il terreno perso in classifica. L’Inter, dal canto suo, se vuole tornare in maniera importante nella lotta Scudetto, ha l’obbligo assoluto di vincere contro la squadra guidata dall’ex Luciano Spalletti.

Tra i più attesi della sfida di mercoledì prossimo bisogna inserire sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, di fatto, è stato il crack della prima parte di stagione, anche se non arriva da un buon momento. L’ex Dinamo Batumi, infatti, dopo la lombalgia acuta che gli ha fatto saltare le ultime gare del 2022, deve recuperare ancora la miglior condizione. Tuttavia, in attesa della gara contro l’Inter, l’attaccante esterno azzurro è stato protagonista di un fatto che va oltre il campo da gioco.

Napoli, dopo la ‘bomba di Maradona’ è in arrivo quella dedicata a Kvaratskhelia

Come scritto dal portale ‘dire.it’, infatti, Kvaratskhelia, ovviamente a sua insaputa, darà il nome al ‘botto’ più pericoloso per l’ormai imminente Capodanno. La ‘bomba Kvara’, 500 grammi di miscuglio esplosivo illegale, è di fatto pronta per essere venduta sul mercato nero dei fuochi d’artificio per la notte di San Silviestro.

A lanciare l’allarme sono stati i Carabinieri della città di Reggio Emilia, visto che, nonostante le tantissime ordinanze di divieto di petardi e fuochi d’artificio, in molti scommettono sulla vendita di tale ordigno. La ‘bomba Kvara’ è solo l’ultimo esempio di un petardo intitolato in ‘onore’ di un giocatore del Napoli. La più famosa, ovviamente, è quella dedicata a Diego Armando Maradona, ma poi nel corso degli anni altri calciatori azzurri hanno avuto questo ‘onore’: da Zola e Careca ai più recenti per Cavani ed Higuain.