Inter-Napoli, Spalletti sorprende tutti: è ufficiale, tifosi increduli

Il Napoli sta per scendere in campo contro l’Inter, ma Luciano Spalletti ha compiuto delle decisioni che hanno spiazzato tutti.

Dopo la pausa per il Mondiale vinto dall’Argentina di Lionel Messi, il Napoli sta finalmente per scendere in campo. Tra un’ora, infatti, gli azzurri giocheranno a San Siro per sfidare nel primo big match del 2023 l’Inter di Simone Inzaghi.

La gara contro i nerazzurri, soprattutto dopo la vittoria di quest’oggi all’Arechi del Milan di Stefano Pioli contro la Salernitana, potrebbe dire molto sul prosieguo del campionato guidato da Luciano Spalletti.

Il Napoli, infatti, adesso ha sei cinque punti di vantaggio sui rossoneri. In caso di successo, quindi, il team partenopeo darebbe un grosso segnale al tentativo di rimonta del Milan. Proprio per una gara così importante, Spalletti ha compiuto delle scelte davvero importanti.

Inter-Napoli, Luciano Spalletti ha spiazzato tutti: Rrahmani giocherà titolare

Il tecnico toscano, come comunicato dallo stesso club campano, ha infatti deciso di schierare dal primo minuto sia Mathias Olivera che Rrahmani al posto di Juan Jesus e Mario Rui. L’uruguaiano, di fatto, garantisce maggiore fisicità rispetto all’ex giocatore di Roma ed Empoli.

Nonostante l’allarme di questo pomeriggio per una febbre, la porta del Napoli sarà difesa da Alex Meret. Il resto della squadra sarà formata dai soliti titolari: Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Rrahmani, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli, Amir Rrahmani non gioca una partita dallo scorso 9 ottobre contro la Cremonese

La scelta da parte di Luciano Spalletti di schierare sin dal primo minuto Amir Rrahmani ha sorpreso tutti. Il difensore centrale kosovaro, infatti, non gioca dallo scorso 9 ottobre, ovvero da quando uscì per infortunio nel corso della gara vinta contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. L’ex Verona, nel corso di questa lunga pausa, ha lavorato quasi sempre a parte, ma il tecnico toscano, vista l’importanza della gara contro l’Inter, non ha voluto fare a meno di uno dei perni della sua difesa.