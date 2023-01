Napoli-Juventus, spunta l’ufficialità a sorpresa: esultano i tifosi

Per la gara del 13 gennaio tra il Napoli e la Juventus, in attesa delle gare di questa sera, bisogna registrare delle novità importanti.

E’ giunto finalmente il momento della grandissima partita tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Questa sera, infatti, si disputerà una gara che potrebbe dire già moltissimo sul destino della nostra Serie A.

Il team partenopeo, in caso di successo, darebbe infatti una grandissimo segnale alle proprie avversarie nella lotta al titolo. Dopo la vittoria di oggi del Milan all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola, il Napoli adesso ha cinque punti di vantaggio sul secondo posto. Con una vittoria contro la ‘Beneamata’, quindi, il Napoli darebbe una bella spallata al tentativo di rimonta da parte dei rossoneri.

Tuttavia, viste anche le sconfitte che si sono susseguite nei precedenti di questi ultimi anni, non sarà affatto facile per il Napoli strappare i tre punti, anzi. Se la gara contro l’Inter potrebbe risultare decisiva, quella con la Juventus del prossimo 13 gennaio non ha di certo meno importanza. Proprio sul match contro i bianconeri dello Stadio Diego Armando Maradona, c’è stato un annuncio molto importante.

Napoli-Juventus, c’è l’ufficialità: i tifosi bianconeri tesserati potranno acquisire i tagliandi della partita

In queste ore, infatti, è arrivato il tanto atteso comunicato sulla gara tra il Napoli e la Juventus dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nella nota, di fatto, si è dato il via libera alla vendita dei biglietti per i tifosi bianconeri tesserati, ovunque residenti. Questa decisione, vista la rivalità tra le due tifoserie, ha sicuramente fatto esultare i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ di tutta Italia.

Tuttavia, in attesa della gara del Maradona del prossimo 13 gennaio, Napoli e Juventus sono chiamate a rispondere al successo del Milan contro la Salernitana. Gli azzurri contro l’Inter hanno sicuramente una partita molto più difficile, ma la ‘Vecchia Signora’, così come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, deve prestare la massima attenzione se vorrà strappare i tre punti nel match contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.