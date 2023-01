“Non si sa mai…”: Napoli, la sentenza del calciatore spiazza i tifosi

Il Napoli sta per giocare contro l’Inter, ma la sentenza di un calciatore ha spiazzato i tifosi partenopei.

Dopo la lunga pausa per lasciare spazio ai Mondiali, il campionato italiano è finalmente tornato. Il Napoli, infatti, esattamente tra poco meno di un’ora, scenderà in campo a San Siro per giocare il big match contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La gara contro i nerazzurri, ovviamente, porta con sé tantissime insidie. Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della partita, ha ribadito le difficoltà della gara contro l’Inter: “Avremo di fronte una grandissima squadra, che ha fatto investimenti importantissimi negli ultimi tre anni. Loro riescono a dilatare il campo sia in ampiezza che in profondità, sono di un livello top”.

Dopo la sfida di questa sera, il Napoli è atteso da un’altra trasferta. I partenopei, infatti, giocheranno domenica prossima al Marassi di Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. I blucerchiati saranno super carichi per la sfida contro gli uomini di Luciano Spalletti, visto che quest’oggi hanno battuto il Sassuolo in trasferta. Proprio uno dei calciatori doriani ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato sia i tifosi azzurri che della Sampdoria stessa.

Sampdoria, la sentenza di Augello spiazza i tifosi: “Napoli? Giocheremo in casa mai. Non si sa mai cosa può succedere”

Tommaso Augello, dopo la vittoria della sua Sampdoria contro il Sassuolo, ha infatti parlato così ai microfoni del canale ufficiale del team ligure: “Eravamo consapevoli di poter strappare i tre punti. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo un po’ abbassati. La prossima gara è contro il Napoli? E’ la capolista, ma giocheremo tra le mura amiche. Non si sa mai cosa può succedere”.

Anche Dejan Stankovic non ha nascosto la sua gioia per la vittoria della sua Sampdoria contro il Sassuolo di Alessio Dionisi: “Siamo stati bravi. Dopo quello che hanno passato, i ragazzi si meritavano questa vittoria. Questa è la carta d’identità che dobbiamo avere, questa è la Sampdoria che i nostri tifosi vogliono vedere”.