“Un attaccante in chiusura per giugno”: Napoli, notizia dell’ultim’ora

Per il Napoli, dopo il ko rimediato contro l’Inter di Simone Inzaghi, bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è caduto per la prima volta in campionato. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti dal big match contro l’Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1-0, grazie al gol siglato ad inizio ripresa da Edin Dzeko.

Se la sconfitta a Milano contro l’Inter può essere messa in conto nell’arco di un intero campionato, quello che sta facendo preoccupare i tifosi azzurri è la prestazione fornita dagli uomini di Luciano Spalletti. Il Napoli ha di fatto avuto l’unica grande occasione al 90’, ovvero quella con il tiro di Giacomo Raspadori respinto da Onana con la spalla.

I partenopei, infatti, hanno dato la forte sensazione, quasi la certezza, di essere ancora imballati dal carico di lavoro fatto nel corso del mese di dicembre. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, il mese di gennaio è contraddistinto anche dal calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, il Bari vorrebbe chiudere adesso la trattativa per Walid Cheddira: gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, su Walid Cheddira del Bari ci sono ben tre squadre di Serie A: Napoli, Lazio e Torino. Il club pugliese, consapevole delle situazione che si potrebbe creare con il prosieguo della stagione, ha l’intenzione di chiudere il prima possibile la trattativa con il team partenopeo, realizzando così un’importante plusvalenza, anche perché il Parma detiene il 50% su una possibile rivendita del calciatore marocchino.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ovviamente lascerebbe Walid Cheddira in prestito fino al termine di questa stagione. Il giocatore, in caso di un acquisto del club partenopeo già in questa sessione di mercato invernale, però, avrebbe già un importante adeguamento contrattuale. Il rinnovo rappresenterebbe il segno di riconoscenza che ha il Bari nei suoi confronti.