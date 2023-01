😱 Mercato Napoli, la Juventus strappa il bomber ad ADL: è già rimpianto

Il Napoli pensa al mercato e alle operazioni da svolgere per andare a comprare profili mirati: la Juventus ha dato vita però a un rimpianto per gli azzurri.

Il Napoli, dopo la sconfitta arrivata contro l’Inter, è chiamato a ripartire. Luciano Spalletti lavora con il suo gruppo per eliminare le scorie del risultato. Mentre, dal canto suo, Cristiano Giuntoli sta ragionando sul mercato. Anche se, dalle file della Juventus, sono arrivati numeri che fanno rimpiangere il bomber.

Il Napoli deve ripartire, in seguito al passo falso commesso in campionato contro l’Inter alla ripresa della Serie A dopo la sosta. Fondamentale è ritrovare quella mentalità e quel gioco mostrati nella prima parte di stagione.

Tra le file della Juventus, invece, c’è un giocatore in particolare che sta attirando l’attenzione. Anche di Aurelio De Laurentiis e del club partenopeo. I numeri di Milik provocano un rimpianto? I dettagli.

Calciomercato Napoli, il club pensa ai nuovi innesti ma c’è un rimpianto: la Juventus si gode Milik

La Juventus i gode Milik e tutti i gol che sta segnando. Gol che hanno permesso ai bianconeri, in più occasioni, di portare a casa vittorie importanti. Come è accaduto ieri contro la Cremonese. A far sorridere ancora di più la Vecchia Signora è il fatto di aver ottenuto il trasferimento dell’attaccante dal Marsiglia per soli 800mila euro. Cifra contenuta rispetto ai milioni che il mercato oramai smuove.

Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni di euro, a cui possono aggiungersi 2 milioni di euro di bonus. Opzione che la Juventus eserciterà vista l’importanza del bomber. Ormai capace di segnare anche sui calci di punizione, oltre che in movimento. Il polacco ha lasciato il Napoli definitivamente a luglio dello scorso anno, dopo il periodo di prestito al Marsiglia. E ora, visti i numeri e l’andamento della sua stagione, può diventare seriamente un rimpianto per Aurelio De Laurentiis. Il futuro con i prossimi impegni darà le sue risposte.