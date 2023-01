Il Napoli smentisce la terna arbitrale: gesto ufficiale sul match con l’Inter

Il Napoli, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter di Inzaghi, ha di fatto smentito una decisione arbitrale con un gesto ufficiale.

Dopo la lunga pausa per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, il campionato italiano è finalmente tornato. Il Napoli, tuttavia, non ha iniziato nel migliore dei modi il proprio 2023, visto che ha perso lo scontro diretto giocato ieri sera a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Oltre al ko, però, bisogna segnalare una prestazione scialba da parte del gruppo guidato da Luciano Spalletti. La prima vera occasione del Napoli è di fatto arrivata negli istanti finali della partita. Il tiro di Giacomo Raspadori parato da Onana con la spalla, infatti, è giunta solo al 90’ del match di San Siro.

L’Inter ha sicuramente meritato il successo. La ‘Beneamata’, nonostante il possesso palla del team partenopeo, ha infatti avuto le migliori occasione della gara: dalle conclusioni di Darmian e Dimarco a quella di Lukaku. Proprio su quest’ultima, il Napoli, con un video pubblicato sui propri canali social, ha di fatto smentito una scelta della terna arbitrale.

Il Napoli pubblica il video della parata di Meret su Lukaku, smentendo così la scelta dell’arbitro Sozza

La società partenopea, infatti, ha pubblicato il video della conclusione di Romelu Lukaku nel corso della prima frazione di gara, però, sottolineando l’intervento di Alex Meret che non era stato visto dall’arbitro Sozza. Il direttore di gara, insieme al guardalinee, non ha infatti concesso il calcio d’angolo all’Inter, ma ha fatto poi ripartire il gioco dal fondo.

Oltre a questa parata, Alex Meret ne ha fatto un’altra che, molto probabilmente, ha evitato un’altro gol dell’Inter. L’estremo difensore azzurro, sempre nel corso della prima frazione di gara, ha compiuto un grande intervento su Dimarco che, però, era stato pescato in fuorigioco dal guardalinee. Tuttavia, un possibile gol del terzino dell’Inter sarebbe stato poi convalidato dal VAR. Il giocatore dell‘Inter, come hanno dimostrato i vari replay, era tenuto in gioco dalla difesa del Napoli.