Napoli, il danno oltre la beffa: la sentenza prima della Samp gela tutti

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter di Simone Inzaghi, per i tifosi del Napoli bisogna registrare una sentenza beffa.

Il Napoli di Luciano Spalletti è caduto per la prima volta in campionato e l’hanno fatto in una delle gare più importanti dell’anno. I partenopei, infatti, hanno perso lo scontro diretto di mercoledì scorso contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La rete decisiva è stata siglata da Edin Dzeko ad inizio ripresa, ma il Napoli non ha convinto per tutto il resto della partita. I partenopei, di fatto, hanno tirato per la prima volta nei minuti finali della gara contro la ‘Beneamata’, ovvero quando Onana ha respinto con la spalla la conclusione ravvicinata di Giacomo Raspadori.

Per il resto della sfida, invece, il Napoli è stato pericolo solo con Zielinski, Victor Osimhen e Kvaratskhelia che, però, non hanno mai centrato la porta difesa dall’estremo difensore camerunense. Gli azzurri sono attesi adesso dal match difficile di domenica contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, anche bisogna registrare ancora delle dichiarazioni sul match del Meazza.

Napoli, la senteza di Biasin: “Sozza ha arbitrato benissimo la gara di mercoledì”

Fabrizio Biasin, ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’ si è infatti soffermato sulle polemiche che hanno riguardato l’assegnazione dell’arbitro Simone Sozza della sezione di Milano per la gara tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti: “Se noi crediamo che ci sia qualcuno che voglia far male al team partenopeo diciamo una cosa non corretta, e sono cose che danno fastidio agli azzurri. Sozza? Ha diretto la gara benissimo, è stato davvero molto bravo. La sua è stata una prestazione da sette”.

Queste dichiarazioni del giornalista sono un po’ una beffa per i tifosi del Napoli, visto che si sono lamentati che Sozza non abbia ammonito nel corso della gara i vari Skriniar e Barella. Biasin ha poi voluto ricordare Gianluca Vialli: “L’ho incrociato solo qualche volta, ma posso dire che la sua scomparsa mi ha rattristato davvero molto. Questo fa capire quanto abbia fatto sia dentro che fuori dal campo. Ci ha lasciato un pezzo d’Italia, per me oggi si può considerare come un lutto nazionale”.