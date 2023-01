Napoli, Raspadori fa esultare i tifosi: succederà per davvero

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter di Simone Inzaghi, Giacomo Raspadori ha fatto esultare i tifosi del Napoli.

Il Napoli è caduto per la prima volta in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno perso mercoledì scorso lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi. La gara di San Siro è stata decisa nei minuti iniziali della seconda frazione di gara dal colpo di testa di Edin Dzeko.

Con questa sconfitta, il Napoli ha visto ridursi il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrice. Il Milan di Stefano Pioli, che ha vinto a Salerno, è infatti adesso a cinque punti, mentre la Juventus e la stessa Inter sono distanti, rispettivamente, sette ed otto punti.

Tuttavia, oltre al ko rimediato contro l’Inter, i tifosi azzurri sono preoccupati dalla prestazione fornita dagli uomini di Luciano Spalletti. Il Napoli, di fatto, è sembrato ancora lontano dalla miglior condizione. Tra i più positivi, o meglio tra i meno negativi, bisogna inserire sicuramente Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, infatti, è stato autore dell’unico tiro in porta degli azzurri contro la ‘Beneamata’. Proprio il centravanti italiano è stato il protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto esultare gli stessi sostenitori del team campano.

Napoli, Giacomo Raspadori:” Siamo consapevoli di cosa possiamo fare, non dobbiamo buttarci giù”

Raspadori ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “La sosta ci ha fatto perdere un po’ di brillantezza. Dobbiamo continuare a lavorare per far tornare il Napoli della prima parte di stagione. Siamo consapevoli di cosa possiamo fare e stai a noi a riprendere quella mentalità ed entusiasmo che ci siamo costruiti. Tutte queste caratteristiche ci sono mancate nella prima partita dell’anno contro l’Inter”.

Il centravanti di Luciano Spalletti ha poi concluso il suo intervento: “Dopo un risultato negativo, la cosa più importante è come la squadra reagisce. Non bisogna rilassarsi dopo una bella vittoria, non bisogna buttarsi giù dopo un ko arrivato, tra l’altro, su un campo difficile e contro dei grandi avversari. Dobbiamo riprendere sia la condizione che l’entusiasmo, visto che domenica prossima contro la Sampdoria ci aspetta una gara fondamentale”.