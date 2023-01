Napoli, doppia mossa di Spalletti: così cambia tutto

Luciano Spalletti potrebbe rivedere alcune sue pedine in occasione della partita di domenica pomeriggio contro la Sampdoria di Dejan Stankovic

Il kappaò con l’Inter brucia ancora perché ha interrotto una lunga serie di vittorie. La legge dei grandi numeri ha colpito ancora una volta ma adesso il Napoli vuole ripartire in fretta. Ha la necessità di farlo per non sprecare quanto fatto nella prima parte di stagione quando ha dimostrato di avere le carte in regola per superare agevolmente pure il girone di Champions League contro avversarie come Liverpool e Ajax.

Luciano Spalletti è già proiettato sul prossimo match. Gli azzurri tornano in campo tra due giorni contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, rigenerata dalla vittoria nello scorso turno. Le due squadre, protagoniste anche di uno degli intrighi di queste prime battute di calciomercato, si troveranno di fronte domenica alle 18. Per la sfida del “Marassi”, il tecnico toscano sta pensando ad alcuni cambi nel suo undici.

Napoli, due cambi per Spalletti nella gara con la Sampdoria: si scaldano Mario Rui e Lozano

A fare il punto della situazione ci ha pensato questa mattina ‘Il Mattino’. Il quotidiano partenopeo ha parlato della possibilità per il tecnico Luciano Spalletti di rivedere qualche pedina del suo undici rispetto alla sfida contro l’Inter decisa da una ‘capocciata’ di Edin Dzeko.

L’allenatore toscano, che ha recuperato Gianluca Gaetano, potrebbe far largo ad alcune novità durante la sfida di domenica pomeriggio. Una di queste dovrebbe essere utilizzata dall’utilizzo di Mario Rui. Il terzino portoghese ex Roma ed Empoli si candida per rilevare l’ex Getafe Olivera. L’altra novità potrebbe essere rappresentata da Lozano. Il messicano potrebbe giocare dal primo minuto in sostituzione di Politano.

C’è poi anche Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 ex Sassuolo contro la formazione di Simone Inzaghi è risultato il giocatore azzurro più pericoloso dopo il suo ingresso in campo. Riguardo quest’ultimo, pertanto, Spalletti è chiamato a decidere cosa vuole fare. Potrebbe continuare ad utilizzarlo a gara in corso per tentare di “agitare” il match oppure schierarlo dal primo minuto.