Occhio Napoli, la Juventus perde il campione? “Siamo sicuri…”

Il Napoli osserva, mentre la Juventus può perdere il campione: le dichiarazioni dell’allenatore non lasciano dubbi.

Il Napoli ragiona sul mercato e, nel frattempo, osserva di sott’occhio le mosse degli avversari in Serie A. La Juventus, a tal proposito, può perdere un campione. Un giocatore che, quando è stato a disposizione, ha fatto spesso la differenza. Ecco cosa sta accadendo tra le file bianconere.

C’è il futuro di un giocatore in particolare, tra le file della Juventus, che è ancora tutto da scrivere. Si tratta di Ángel Di Maria, campione del mondo con l’Argentina. Attualmente è indisponibile per un problema fisico alla corte di Massimiliano Allegri, che attende il suo rientro sul rettangolo verde.

L’Argentina stessa lo chiama a sé, con il Rosario Central che è per lui praticamente una seconda casa e che potrebbe anche presupporre il suo ritorno. Proprio di quanto può succedere con il calciomercato ha parlato l’allenatore del club sudamericano.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro del campione Di Maria: le parole di Miguel Angel Russo, allenatore del Rosario Central

Ai microfoni di ‘D Sport Radio’, ha parlato Miguel Angel Russo, allenatore del Rosario Central di un possibile ritorno del giocatore della Juventus in Argentina: “Di Maria? Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, sono sicuro. Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Il dialogo continua. Sappiamo che dobbiamo costruire una buona struttura di squadra perché possa venire a chiudere la sua carriera al Central”.

“Se lo merita – ha continuato il tecnico – per tutto quello che ha fatto. Dobbiamo provarci. Nel calcio argentino accadono spesso queste cose. Con tutti i giovani che il Central rivela e poi vende, bisogna essere bravi a riportarlo qui”. “Si può fare“, ha concluso sicuro Miguel Angel Russo. La permanenza del campione del mondo in Italia e nel campionato italiano di massima serie, dunque, appare in bilico. La Juventus attende di sapere cosa succederà.