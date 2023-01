😱 Napoli, spunta un filmato inedito con l’Inter: “Era furioso”

A termine della gara tra l’Inter ed il Napoli, proprio in queste ore, è spuntanto un filmato che sta facendo molto discutere.

Dopo la lunga pausa forzata per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, mercoledì scorso è tornato il campionato italiano. Tuttavia, il Napoli di Luciano Spalletti è caduto sotto i colpi dell’Inter e, soprattutto, del colpo di testa ad inzio ripresa da parte di Edin Dzeko.

Con la sconfitta rimediata contro l’Inter, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha visto ridursi il proprio vantaggio rispetto alle proprie avversarie per la lotta al titolo. Gli azzurri, infatti, hanno adesso cinque punti di vantaggio sul Milan secondo di Stefano Pioli, che ha battuto all‘Arechi la Salernitana di Davide Nicola.

La Juventus di Allegri e l‘Inter, per l’appunto, sono invece distanti adesso, rispettivamente, sette ed otto punti. Tuttavia, i tifosi azzurri, oltre per il ko rimediato contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, sono rimasti perplessi dalla prestazione fornita dagli uomini di Luciano Spalletti. Il Napoli, infatti, non ha potuto nascondere una condizione fisica precaria rispetto a quella dei propri avversari.

Inter-Napoli, un filmato mostra Spalletti mentre urla a Ndombele: “Perché stavi lì?”. Ecco le immagini

Il tecnico del team partenopeo, di fatto, non ha nascosto a fine partita la sua rabbia per la prestazione di alcuni suoi giocatori. Tantoché, proprio in queste ore, è spuntato un filmato inedito degli attimi immediatamente successivi al triplice fischio di Simone Sozza. In questo video di ‘BT Sport’, infatti, si vede Luciano Spalletti andare verso Ndombele, subentrato nel corso della ripresa ad uno spento Anguissa, e dirgli in inglese: “Perché stavi lì?”.

L’allenatore del Napoli, molto probabilmente, faceva riferimento ad una zona di campo che il giocatore di proprietà del Tottenham non avrebbe dovuto occupare nel corso del match contro l’Inter. Tuttavia, Ndombele è stato uno dei più attivi tra fila partenopee. La sua prestazione contro i nerazzurri, infatti, gli potrebbe permettere di giocare titolare nel prossimo match di domenica al Marassi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.