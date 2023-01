La risposta di Chiariello ai cori anti Napoli di Juve-Udinese è da applausi

Il giornalista Chariello, dopo i soliti cori anti Napoli sentiti durante la gara tra la Juventus e l’Udinese, ha dato una risposta da applausi.

Dopo al vittoria di mercoledì scorso arrivata nei minuti finali contro la Cremonese di Massimiliano Alvini con la punizione realizzata da Arek Milik, la Juventus di Massimiliano Allegri nel tardo pomeriggio ha battuto con il medesimo risultato anche l’Udinese di Andrea Sottil.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha ottenuto un altro successo, l’ottavo di fila in campionato, grazie al gol realizzato da Danilo al 41’. La Juventus anche contro l’Udinese non ha brillato, ma ha sicuramente giocato meglio rispetto alla partita di qualche giorno fa giocata a Cremona.

Ad ammetterlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Dobbiamo alzare il livello della nostra prestazione. A Cremona abbiamo fatto una buona gara, ma oggi abbiamo fatto meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni”. Nonostante l’ennesima vittoria in Serie A, la serata di oggi ha portato con sé tantissime polemiche.

Cori anti Napoli durante Juventus-Udinese, la risposta di Paolo Chiariello: “Fatevene una ragione”

Nella serata in cui la Juventus ha reso omaggio a Gianluca Vialli, infatti, ci sono stati i soliti beceri cori nei confronti della città di Napoli. Il giornalista Paolo Chiariello, tramite un post su Facebook, ha subito voluto rispondere per le rime a questi presunti ‘tifosi’: “Amo il calcio e sto guardando la gara tra la Juventus e l’Udinese. Ogni tanto dai settori dei sostenitori juventini si sente il coro ‘noi non siamo napoletani’. Non riesco a capire la continua necessità di rimarcare l’assenza di questa qualità”.

Il post del giornalista poi continua: “Purtroppo non tutti hanno la possibilità di scegliere dove nascere. Uno nasce e basta. Qualche milione di noi è stata fortunata ad essere napoletani. Voi non siete napoletani. Pazienza. Fatevene una ragione e smettete di protestare”. Questi cori, di fatto, hanno aumentato la tensione per la gara di venerdì. Nel prossimo turno di campionato, infatti, la Juventus verrà al Maradona per cercare di avvicinarsi ancora di più al Napoli di Luciano Spalletti.