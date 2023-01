Napoli, Spalletti ci prova: con la Samp esperimento a sorpresa

Luciano Spalletti, considerando l’importanza della gara contro la Samp, ha in mente una mossa a sorpresa per il suo Napoli.

Dopo la sconfitta contro l’Inter di mercoledì scorso, il Napoli contro la Sampdoria di Dejan Stankovic è chiamato a dare un fortissimo segnale al campionato. Anche perché la Juventus, grazie al successo di ieri contro l’Udinese con il risultato di 1-0, si è portata a soli quattro punti.

Tuttavia, nonostante la Sampdoria si trovi al terzultimo posto in classifica, i partenopei non avranno di fronte a loro una gara facile, anzi. I doriani, infatti, saranno carichissimi per la partita contro il Napoli sia perché nel primo turno del campionato del 2023 hanno battuto il Sassuolo di Alessio Dionisi che per la voglia di omaggiare Gianluca Vialli.

Quest'oggi, infatti, sia la Sampdoria che i suoi tifosi daranno vita a varie iniziative per omaggiare uno dei principali protagonisti dell'unico scudetto della storia dei doriani nel 1991. Oltre a Gianluca Vialli, la partita contro il Napoli sarà anche l'occasione per ricordare un altro ex blucerchiato scomparso: Sinisa Mihajlovic. Per tutti questi motivi, la gara contro il team ligure ha un altissimo livello di difficoltà. Proprio per affrontare le insidie della partita del Marassi, Luciano Spalletti ha in serbo una mossa a sorpresa.

Napoli, Spalletti contro la Sampdoria vuole schierare a sorpresa Raspadori come mezzala

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, il tecnico toscano potrebbe schierare Giacomo Raspadori dal primo minuto a centrocampo. L’ex Sassuolo, così come è successo nell’amichevole giocata lo scorso dicembre contro l’Antalyaspor, potrebbe essere schierato nel ruolo di mezzala. Quella prova andò benissimo, visto che il giocatore italiano segnò anche una doppietta, ma si sa che in una gara vera il discorso è ben diverso.

Tuttavia, considerando la super importanza della partita contro la Sampdoria, Luciano Spalletti avrebbe tutta l’intenzione di provare Raspadori come mezzala anche in questa partita di campionato. Il centrocampo, oltre all’ex Sassuolo, potrebbe vedere anche altri due volto nuovi. Dopo il loro ottimo impatto di mercoledì scorso contro l’Inter, infatti, Ndombele ed Elmas potrebbero prendere il posto, rispettivamente di Anguissa e Zielinski. Mentre Kvaratskhelia, nonostante qualche critica per la partita giocata contro i nerazzurri, dovrebbe partire titolare.