Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma: il questore annuncia i provvedimenti

Gli scontri avvenuti in autostrada tra i tifosi del Napoli e quelli della Roma hanno lasciato molto perplessi: le dichiarazioni del questore.

Il Napoli è concentrato sulla Serie A e sugli impegni da dover affrontare. Primo tra tutti quello contro la Juventus nella giornata di venerdì. A parte il campo, però, a far discutere e preoccupare ci sono ancora i fatti accaduti in autostrada solamente poche ore fa, tra i tifosi del club partenopeo e quelli della Roma.

Il Napoli, quindi, sta cercando di concentrarsi nel modo migliore possibile sugli impegni che ci saranno da qui in avanti in campionato. Ma a preoccupare ci sono anche gli eventi che hanno riguardato la propria tifoseria.

Gli scontro con i sostenitori della Roma, di cui sono circolate molte immagini nel web e non solo, preoccupano il mondo del calcio. E per questo motivo i provvedimenti saranno pesanti. Le parole di Maria Luisa Di Lorenzo, questore di Arezzo, a ‘TvPlay’.

Scontri tra i tifosi di Napoli e Roma, parola al questore Di Lorenzo: i fatti e i possibili provvedimenti

Maria Luisa Di Lorenzo, questore di Arezzo, è intervenuta ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale ‘Twitch’ di ‘TvPlay’. Queste le sue dichiarazioni: “Nell’ordine della sicurezza pubblica, i fatti sono gravi. Una serie di minivan con tifosi napoletani sono entrati nell’area di servizio. Parliamo di circa 200 tifosi, che hanno stazionato nell’area di servizio, dove come questore avevo predisposto un servizio. C’era stato segnalato. Sono state, quindi, pre-allertate le questure per quanto riguarda la zona dell’A1 per il transito di tifosi del Napoli e della Roma che non sono ultimamente amiche”.

“Una volta transitati – ha continuato il questore – i tifosi romanisti hanno iniziato a lanciare oggetti contundenti ai tifosi della Roma di passaggio, che si sono fermati e hanno a loro volta iniziato a lanciare oggetti contundenti di cui erano in possesso, tra cui estintori e bombe carta. C’è stato questo lancio nella zona delimitata da una recinzione rispetto all’Autostrada, abbiamo chiesto immediatamente rinforzi dalla stazione Arno e abbiamo agito”.

Di Lorenzo ha poi concluso il suo intervento a ‘TvPlay’ parlando delle possibili disposizioni: “Il provvedimento severo lo abbiamo preso subito arrestando un tifoso romanista per rissa aggravata. Questa mattina c’è stata la direttissima. L’attività di investigazione poi necessita di visione di filmati di telecamere ecc. Nell’immediatezza presupponiamo che potrebbero essere oggetto di provvedimenti severi altri due o tre tifosi. Penso proprio si andrà oltre il DASPO. L’arresto fatto è per rissa aggravata, però gli organi investigativi pensano ad altri capi di imputazione come attentato alla sicurezza sui trasporti e interruzione di pubblico servizio“.