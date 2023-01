“Napoli-Juve? Sarà determinante solo se…”: l’ex bianconero sbaraglia le carte

Il Napoli oggi inizierà a prepararsi in vista del big match del 13 gennaio contro la Juventus. L’ex bianconero avverte Allegri.

Quella ottenuta ai danni della Sampdoria, per il Napoli, ha rappresentato la 14esima vittoria in 17 partite di campionato. Un successo che ha consentito di archiviare il ko patito mercoledì scorso sul campo dell’Inter e far tornare il buonumore nell’ambiente azzurro. Le rivali, adesso, sono distanti 7 punti e venerdì, nel big match contro la Juventus, la squadra di Luciano Spalletti avrà l’occasione per fare un altro passo concreto verso lo scudetto.

La strada che porta verso il traguardo, in ogni caso, è lastricata di difficoltà. I bianconeri infatti, dopo una prima parte di stagione complicata, si sono rimessi in carreggiata centrando otto vittorie consecutive in campionato. Un filotto che ha permesso alla Vecchia Signora di risalire in classifica e raggiungere il Milan al secondo posto, a -7 dalla capolista. E non finisce qua. Perché Massimiliano Allegri, in questi giorni, ha ritrovato Federico Chiesa ed anche Leandro Paredes ha iniziato a carburare.

Certo, la Juve allo stadio “Maradona” dovrà fare a meno di pedine del calibro di Dusan Vlahovic e Paul Pogba (non ancora chiaro quando rientreranno) tuttavia il tecnico possiede tutte le armi necessarie per sbancare l’impianto di Fuorigrotta. Un match che si preannuncia quindi ricco di emozioni e di gol destinato, secondo Marco Tardelli, ad essere decisivo in chiave scudetto.

Napoli, per Tardelli sarà decisiva la sfida contro la Juventus

L’ex calciatore, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della sfida in questione rimarcando la rimonta effettuata dalla Juventus nelle ultime settimane. “Con otto vittorie di fila e senza prendere un gol, come minimo è una squadra pesantemente sul pezzo”. La gara, a suo modo di vedere, sarà determinante se la Juve dovesse perdere”.

A quel punto, ha detto Tardelli, “credo proprio che lo scudetto non potrebbe più vincerlo. Ma se dovesse vincere, ci crederebbe ancora di più. E forse ci crederebbero di meno le altre”. Al fischio d’inizio mancano ancora diversi giorni ma la tensione è già alta. Spalletti ed Allegri non possono permettersi scivoloni o errori. Qualsiasi scelta tattica andrà ponderata e soppesata bene.