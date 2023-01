😱 “Rapporti tesi”: Napoli-Juve, è caos in vista del big match

Il Napoli si sta preparando al big match di venerdì ma intanto la tensione è già alle stelle. I rapporti sono tesi, scoppia il caos.

Per il Napoli, la sconfitta patita mercoledì scorso per mano dell’Inter è già in archivio. Gli azzurri, domenica pomeriggio, sono infatti tornati alla vittoria battendo in trasferta la Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen e Eljif Elmas. Ora l’intenzione della capolista è quella di offrire il bis e stroncare le ambizioni di gloria della Juventus, attesa venerdì sera allo stadio “Maradona”. Un match che fin da ora si preannuncia ad alta tensione.

Un passo falso, per entrambe le formazioni, potrebbe costare molto nella corsa verso il tricolore. I partenopei al momento hanno 7 punti di vantaggio rispetto alla coppia formata dal Milan e dai bianconeri. Un margine sì rassicurante, ma che comunque non permetterà alla truppa guidata da Luciano Spalletti di adagiarsi sugli allori. Il traguardo è ancora lontano e per tagliarlo prima di tutto sarà fondamentale ridurre al minimo gli errori.

Se il Napoli, in ogni caso, potrebbe anche concedersi qualche passo falso, la Juventus invece non se lo può permettere. Il divario, come detto, resta importante ed un ulteriore scivolone all’impianto di Fuorigrotta farebbe scivolare Massimiliano Allegri a -10 dalla vetta. Un incubo, per il club e i tifosi della Vecchia Signora. Una partita quindi da vincere a tutti i costi per i due tecnici, legati da un rapporto tutt’altro che idilliaco.

Napoli, gelo tra Spalletti ed Allegri

Le comunicazioni tra gli allenatore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, si sono interrotte ben 16 mesi fa. La causa è da ricercare nelle frasi rilasciate dal mister originario di Certaldo l’11 settembre 2021, al termine della gara vinta dal Napoli 2-1 proprio ai danni della Juventus. “Ho sempre perso con lui e la prima volta che l’ho battuto lui viene a farmi la morale”.

Parole poco gradite da Allegri che, di fatto, hanno raffreddato (e di molto) i contatti tra le parti. Una rottura che, comunque, non ha fatto venir meno il rispetto professionale che l’uno prova per l’altro. Da una parte “il più bravo”, come viene definito Spalletti. Dall’altra “il primo della classe”, ovvero Allegri. La gara sarà una partita a scacchi da vincere calcolando al meglio tutte le mosse.