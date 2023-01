“Me ne occupo io”: Napoli, questa non ci voleva. L’annuncio gela Spalletti

Al big match Napoli-Juventus manca sempre meno. Un difensore bianconero prepara la trappola per fermare l’attacco azzurro.

Al fischio d’inizio mancano ancora diversi giorni. In casa Napoli e Juventus, però, la concentrazione è già alta in vista del big match in programma venerdì 13 gennaio allo stadio “Maradona”. Una sfida di cruciale importanza per entrambi i tecnici, chiamati nell’occasione ad allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi e frustrare le ambizioni di titolo dei rivali.

Luciano Spalletti, domenica sul campo della Sampdoria, ha ottenuto le risposte che si aspettava dai suoi dopo il ko rimediato mercoledì scorso sul campo dell’Inter. La prestazione offerta a livello complessivo non ha convinto tutti però gli azzurri sono tornati a vincere e a macinare punti. Quanto basta, insomma, per tornare a sorridere. Ora il distacco dalle seconde in classifica è di +7. Un margine che il mister originario di Certaldo vuole ulteriormente incrementare.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, è reduce da un filotto di 8 vittorie consecutive senza prendere gol. Una serie positiva che gli ha concesso di risalire in classifica e riportarsi nei quartieri più nobili della classifica. L’umore è quindi quello dei giorni migliori ma la Vecchia Signora non vuole affatto fermarsi. A confermarlo il fatto che Gleison Bremer ha cominciato a studiare una trappola tattica attraverso cui fermare Victor Osimhen.

Napoli, Bremer sa come si ferma Osimhen

Il brasiliano, diffidato e pertanto rimasto a riposo sabato pomeriggio contro l’Udinese, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’ ha spiegato in che modo intende annullare il nigeriano. “Non gli puoi concedere spazio, in campo aperto non lo fermi”. Per l’ex Lille, si preannuncia una marcatura stretta da parte del difensore, intenzionato a difendere il fortino e l’imbattibilità di Wojciech Szczęsny (salita intanto a 666 minuti).

Compito che si preannuncia alquanto complesso. Osimhen, fin qui, è stato uno dei principali trascinatori del Napoli sia in Serie A che in Champions League. Per lui 11 reti e 3 assist in 16 apparizioni complessive. Numeri da top player conclamato, che lo hanno inevitabilmente fatto finire nel mirino di diverse società straniere come ad esempio il Manchester United. Per pensare al mercato, c’è tempo. Adesso il Napoli vuole piegare anche la Juve e sprintare verso il tricolore.