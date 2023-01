Napoli-Juventus, rivelazione improvvisa sull’arbitro: c’è l’indizio

Sul big match di venerdì prossimo tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Alelgri bisogna segnalare una rivelazione improvvisa.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, il Napoli è atteso dal super big match contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, cercheranno venerdì sera di ridurre il gap dalla vetta della classifica.

La ‘Vecchia Signora’, dopo la bellezza di otto vittorie consecutive, dove non ha mai preso gol, è riuscita a portarsi a sette punti dal Napoli, riuscendo a sfruttare il ko degli uomini di Luciano Spalletti dello scorso 4 gennaio nel match di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La partita di venerdì prossimo, di fatto, potrebbe risultare decisiva per le sorti del campionato italiano, visto che la Juventus, in caso di successo, potrebbe portarsi a soli quattro punti dal team campano. Proprio sul match dello Stadio Diego Armando Maradona, Luca Marelli ha rilasciato una rilevazione molto importante.

Napoli-Juventus, la rivelazione di Luca Marelli: “Doveri è il favorito per dirigere la partita del Maradona”

Il talent arbitrale per DAZN ha infatti parlato così della sfida di venerdì ai microfoni ufficiali del portale ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Chi dirigerà la gara tra il Napoli e la Juventus? Il campionato si è fermato per quasi due mesi, quindi si è raffreddato un po’ tutto. Credo che il nome dell’arbitro della partita di venerdì uscirà tra quello di Mariani e quello di Doveri, con quest’ultimo favorito”.

Luca Marelli ha poi continuato il suo intervento: “Chi sarà al VAR? Forse uno come Di Paolo sarebbe il profilo giusto per una partita del genere. E’ stato anche appena promosso come internazionale perché è tra i migliori. La mia valutazione sulla direzione di Sozza in Inter-Napoli? E’ stata una prestazione a livello arbitrale da 8.50, che con le ammonizioni corrette, ovvero quelle non date a Skriniar, Barella e Calhanoglu, sarebbe stata da 8.70”.