Addio Napoli, ma resta in Italia per fare il titolare: colpo di mercato

Il Napoli, con la concentrazione massima rivolta al big match da giocare contro la Juventus, ragiona anche sul mercato: stabilita un’operazione.

Il Napoli, dunque, si sta già proiettando al big match da disputare nella serata di venerdì contro la Juventus. Sarà certamente una partita che potrà dire tanto su questa seconda parte di stagione e, per questo motivo, gli azzurri non vogliono lasciare spazio agli avversari. Nel frattempo, però, anche sul fronte calciomercato c’è un affare in chiusura. Ecco cosa sta accadendo.

Mentre Luciano Spalletti lavora con il gruppo in allenamento, Cristiano Giuntoli manovra i fili del calciomercato. E, proprio in merito a questo discorso, c’è un’operazione che appare ora in chiusura. Nonostante alcuni giorni trascorsi senza comprendere a pieno cosa sarebbe successo.

Il futuro del portiere azzurro, infatti, è stato delineato. Cambia il club, ma non cambia la formula dell’affare che si attuerà sempre tramite prestito. Il trasferimento si concretizzerà perciò a tutti gli effetti con la giornata di venerdì. Queste le ultime novità sul futuro di Nikita Contini.

Calciomercato Napoli, ecco come cambia il futuro del portiere azzurro: un club attende Contini

Il giornalista vicino all’ambiente Napoli ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha quindi parlato ai microfoni di ‘Tg Sport’ di un affare in particolare. Protagonista dell’operazione è il portiere Contini, di proprietà del Napoli ma negli ultimi mesi dato in prestito alla Sampdoria. La sua esperienza in Liguria è giunta al capolinea, anche se l’estremo difensore non farà comunque ancora ritorno in azzurro. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Secondo quanto affermato da Venerato, infatti: “È stata definita la cessione in prestito del portiere Nikita Contini alla Reggina. Il calciatore è atteso venerdì a Reggio Calabria. Domani chiuderà la sua breve esperienza sampdoriana, giocando titolare in Coppa Italia. Poi il giorno dopo sarà a disposizione di Pippo Inzaghi“. Lo attende, dunque, un maggiore minutaggio e una possibilità in più di riuscire a mettersi in mostra.