Napoli, De Laurentiis apre le orecchie: annuncio dalla Francia

Il Napoli di De Laurentiis giocherà domani contro la Juventus, ma in queste ore è arrivato un importante annuncio in sede di calciomercato

Il Napoli ha dato un importante segnale con la vittoria di domenica contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Dopo la sconfitta nel big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, infatti, gli azzurri hanno ricevuto più di qualche critica.

Tuttavia, il team partenopeo, al netto di qualche difficoltà nei minuti iniziali della partita, ha mostrato contro la Sampdoria ha mostrato sia personalità che maturità. Ma per gli uomini guidati da Luciano Spalletti non c’è assolutamente tempo per crogiolarsi sugli allori, visto che domani ci sarà un’altra super partita.

Al Maradona, infatti, arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, sfruttando anche il pareggio interno del Milan contro la Roma di Mourinho, si sono portati al secondo posto e contro il Napoli, in caso di successo, hanno l’occasione di ridurre il proprio distacco dalla vetta a soli quattro punti. Tuttavia, oltre alla difficile partita contro la ‘Vecchia Signora’, in casa partenopea si stanno monitorando anche possibili occasioni da cogliere in sede di calciomercato.

Napoli, l’annuncio dell’allenatore dell’Angers stuzzica De Laurentiis: “Ounahi? Spero che ce lo lascino in prestito per sei mesi”

Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnale delle importanti novità. Il Napoli, infatti, sta cercando di accaparrarsi Azzedine Ounahi dall’Angers ed in queste ore ci sono state delle importanti dichiarazioni da parte di Abdel Bouhazama, allenatore del club francese.

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il PSG, il tecnico dell’Angers ha rilasciato queste parole sul suo giocatore nella classica conferenza stampa di fine partita: “Ounahi? Azzedine è venuto ad incoraggiare i suoi compagni. Questo suo gesto mostra la sua partecipazione all’interno della squadra. Abbiamo delle importanti e forti offerte per lui. Trovo molto positivo il fatto che abbia fatto il viaggio con noi fino qui a Parigi. Se andrà via? Sono solo un tecnico che, però, vuole essere informato. Se lo dovessimo vendere ed il club che l’ha preso potrebbe prestarcelo per sei mesi, ne sarei molto felice”.