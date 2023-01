Napoli-Juve, Spalletti tuona ancora: il messaggio su Allegri è netto

Napoli e Juventus stanno per scendere in campo, ma Spalletti ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su Allegri.

Dopo la lunghissima pausa per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il campionato di Serie A è finalmente tornato. Dopo i primi turni di campionato, dove già ci sono state diverse sorprese, stasera sta per andare in scena una gara che potrà dire molto sul prosieguo del campionato. Al Maradona, infatti, si sta per giocare la partita tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, in caso di successo, potrebbero infatti mettersi a soli quattro punti dalla vetta della classifica. Nonostante questa super occasione, Massimiliano Allegri, nella classifica conferenza stampa di presentazione della gara, ha voluto spostare la pressione tutta verso il Napoli: “La gara del Maradona è più importante loro per noi. Spalletti? E’ il migliore sia ad allenare che ad insegnare. Ho alzato più trofei? Faccio questo mestiere per sbaglio. Ho grande stima di Luciano, ma a volte è talmente buffo e divertente che a volte poi litighiamo come l’anno scorso”.

La risposta dell’allenatore del Napoli non si è fatta attendere: “Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma è impossibile per una Juventus sempre piena di campioni. E’ inutile mettersi il cappello e la barba finta, ai bianconeri non può andare bene solo il quarto posto”.

Napoli-Juve, Spalletti ritorna sulle parole di Allegri: “Forse è lui ad avere dei problemi con me”

Questo botta e risposta tra i due allenatori ha fatto così tanto rumore che Luciano Spalletti ci è tornato su anche prima della gara di questa sera. Il tecnico partenopeo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’: “Non ho curiosità su Allegri, perché lo conosco abbastanza bene. Non ho problemi con Allegri, casomai è lui ad averne con me”.

Queste queste parole di Spalletti, di certo, non hanno abbassato la tensione tra i due allenatori, ma ai tifosi del Napoli attendono di più il risultato di questa partita. La sfida con la Juventus, al di là della situazione in classifica, è sempre la più sentita dai sostenitori del team partenopeo.