Napoli-Juventus, stop della polizia fuori la Curva: cosa è successo

La gara tra il Napoli e la Juventus è appena inziata, ma nei minuti precedenti alla partita bisogna registrare una decisione della polizia.

Napoli e Juventus sono appena scese in campo per disputare una partita che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione. La ‘Vecchia Signora’, in caso di successo, hanno infatti l’occasione di portarsi a soli quattro punti dal team partenopeo.

Tuttavia, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i minuti precedenti sono stati contraddistinti dalla decisione della Polizia di fermare alcuni gruppi di tifosi del Napoli nel settore della Curva B. Questi sostenitori del team partenopeo, di fatto, sono stati fermati per colpa di alcuni striscioni che facevano riferimento agli scontri di domenica scorsa sull’A1 con i tifosi della Roma.

I tifosi che portavan questi striscioni, quindi, sono usciti dall’impianto, ma potrebbero essere entrati successivamente in un secondo momento. I minuti prima del fischio d’inizio sono stati contraddistinti anche dalle dichiarazioni dei due allenatori ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’. Il primo a parlare è stato Luciano Spalletti: “Non ho curiosità su Allegri, perché lo conosco già abbastanza bene. Non ho problemi con Allegri, forse è lui ad averne con me”.

Napoli-Juventus, continua il botta e rispota tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri

Poi è stato il turno dell’allenatore della Juventus: “Spalletti? Non voglio rispondergli, perché la mia era solo una battuta. Quando ci sono queste partite c’è tanta tensione, e a volte è anche giusto sdrammatizzare. Le sensazioni sono buone, ma la partita è difficile. Giochiamo contro la squadra che è prima in classifica”.

Queste parole dei due tecnici fanno riferimento alle quelle rilasciate nel corso delle conferenze stampe di ieri, dove Massimiliano Allegri ha prlato così di Luciano Spalletti: “C’è tanta stima di Luciano, che a volte è così divertente e buffo che poi litighiamo come è capitato l’anno scorso”. Il miter partenopeo aveva poi risposto così: “Capisco per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprirmarsi. E’ inutile mettersi cappello e barsa finta, alla Juventus non andare bene solo il quarto posto”.