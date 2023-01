Giuntoli-Juve, Elkann spiazza tutti: è pronta l’alternativa

John Elkann, dopo le voci che si sono susseguite su un possibile interessamento della sua Juve per Giuntoli, ha pronta un’alternativa.

Dopo la sconfitta dello scorso 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha dato delle importanti risposte alle critiche ricevute. In tanti, infatti, speravano in una possibile flessione della squadra di Luciano Spalletti che, però, non è affatto arrivata, anzi.

Il team partenopeo, infatti, ha prima battuto la Sampdoria di Dejan Stankovic al Marassi. Mentre venerdì ha letteralmente surclassato allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus di Massimiliano Allegri. Nel match dell’altra sera, soprattutto nella ripresa, il Napoli ha di fatto dominato il match contro la ‘Vecchia Signora’.

La differenza tra le due squadre è stata sia a livello di condizione che di mentalità. Quella di venerdì, di fatto, può essere considerata anche la vittoria della strategia di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, ovvero quella di abbassare il monte ingaggi e comunque rinforzare la squadra, rispetto a quella della Juventus di puntare su giocatori super affermati con uno stipendio altissimo

Giuntoli-Juve, John Elkann potrebbe virare sul Frederic Massara del Milan: gli ultimi aggiornamenti

Proprio Cristiano Giuntoli è stato accostatopiù di una volta al team bianconero, che dopo le dimissioni dell’intero CdA e della posizione a rischio di Federico Cherubin, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Tuttavia, John Elkann ha in mente già un’alternativa rispetto all’attuale dirigente del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la proprietà della Juventus, oltre al futuro di Massimiliano Allegri, sta valutando anche alcuni nomi da poter inserire nel quadro dirigenziale.

Tra i candidati, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, ci sarebbe quello di Frederic Massara. Il primissimo obiettivo da parte di Ferrero e Scanavino, rispettivamente il nuovo presidente ed il nuovo direttore generale della Juventus, resta sempre Cristiano Giuntoli. Tuttavia, nelle ultime settimane, il nome dell’uomo di fiducia di Paolo Maldini, e tra i massimi artefici dello Scudetto del Milan dell’anno scorso, si sta facendo sempre più largo.