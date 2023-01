Lazio, che batosta per Sarri: stop ufficiale, salta il Milan?

La Lazio sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, ma per Maurizio Sarri bisogna registrare una brutta notizia.

Dopo la nettissima vittoria del Napoli di venerdì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ed il conseguente pareggio per 2-2 del Milan al Via del Mare contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni, la classifica della Serie A si è accorciata in zona Champions League.

Quest’oggi, di fatto, ben tre squadre hanno la possibilità di avvicinarsi al quarto posto. Tra queste bisogna inserire sicuramente la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, in caso di successo nel match che sta giocando in questi minuto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, hanno l’occasione di mettersi a soli tre punti dall’Inter e dalla Juventus.

Tuttavia, proprio in questi ultimi momenti della gara, bisogna registrare una brutta batosta sia per i tifosi della Lazio che per lo stesso Maurizio Sarri.

Lazio, brutte notizie per Maurizio Sarri: Immobile costretto al cambio per un problema muscolare

Al 15’, infatti, Ciro Immobile è stato sostituito da Pedro per colpa di qualche problema muscolare. Come riportato da ‘Sky Sport’, il centravanti italiano ha sentito tirare la coscia destra ed è uscito per evitare il peggio.

Immobile, dai primi raccolti da Matteo Petrucci, bordocampista per questa gara proprio dell’emittente satellitare, potrebbe avrebbe riportato un risentimento al flessore della gamba destra. Questo problema fisico, di fatto, potrebbe impedire al giocatore della Nazionale di Roberto Mancini di scendere in campo nel big match del prossimo 24 gennaio all’Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli.

La gamba interessata, fortunatamente sia per il giocatore che per tutto l’ambiente della Lazio, non è quella del lungo infortunio dello scorso autunno. Gli uomini di Maurizio Sarri, nel frattempo, stanno cercando di portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della propria squadra, ma il Sassuolo sta facendo di punti per cercare di fermare la propria crisi di risultati. Il team emiliano, infatti, ha perso le ultime tre gare di campionato.