Napoli, l’infortunio coglie tutti di sorpresa: salta il big match

In Serie A, dopo il big match di venerdì tra il Napoli e la Juventus, bisogna registrare un forfait molto importante.

Nonostante le critiche ricevute arrivate dopo la sconfitta rimediata lo scorso 4 gennaio nel big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli è riuscito ad aumentare il proprio vantaggio sul secondo posto.

Se gli azzurri prima della sosta avevano ben otto punti sul Milan, infatti, adesso ne hanno nove. Questa distanza in classifica è figlia dell’ultimo turno di campionato, dove gli uomini di Luciano Spalletti hanno travolto la Juventus di Massimiliano Allegri con il risultato netto di 5-1.

Il Milan, invece, nella gara di ieri del Via del Mare contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni ha rimediato soltanto un pareggio per 2-2. Tra le inseguitrici del Napoli, di fatto, solo l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a non perdere ulteriore terreno dalla vetta, visto che ha sconfitto il Verona con il gol realizzato da Lautaro Martinez.

Il Napoli, dopo il grandissimo successo di venerdì sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri, è atteso dalla gara di Coppa Italia contro la Cremonese, la quale sarà guidata da Davide Ballardini. L’ex allenatore di Cagliari e Genoa, a meno di cataclismi nelle prossime ore, sostituirà Massimiliano Alvini, esonerato nella giornata di ieri. I partenopei chiuderanno poi il mese di gennaio con il derby contro la Salernitana e la gara interna contro la Roma di José Mourinho.

Avversarie Napoli, Mourinho nel big match contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo

Proprio sul team giallorosso bisogna registrare delle importanti novità. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Nicolò Zaniolo non è stato convocato dal tecnico portoghese per l’importantissima sfida di questa sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore italiano non ci sarà all’Olimpico per colpa di un virus intestinale.

Per Nicolò Zaniolo non sono di certo giorni facili, visti i fischi subiti giovedì scorso nel corso della gara di Coppa Italia tra la sua Roma ed il Genoa. Lo stesso José Mourinho aveva chiesto nel post gara di non fischiare più il suo giocatore: “Mi è dispiaciuto, sono stati ingiusti”.