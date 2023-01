😮 Napoli, De Laurentiis esulta: colpo di mercato dopo il derby

Il Napoli accoglie le buone notizie arrivate questa mattina: tutto fatto per il colpo di mercato, presto visite mediche e firme per il nuovo giocatore.

Per il Napoli questa mattina arrivano buone notizie sul fronte del calciomercato. L’affare sta, infatti, volgendo al suo termine e il giocatore arriverà già all’inizio della prossima settimana per svolgere le visite mediche. Dopodiché firmerà il suo nuovo contratto. I dettagli.

Tutto pronto, quindi, in casa Napoli per l’operazione che riguarda Pierluigi Gollini. L’estremo difensore, di proprietà dell’Atalanta, si sta preparando per salutare la Fiorentina dov’è approdato la scorsa estate in prestito.

Adesso per lui si stanno aprendo dunque le porte del club azzurro. Dopo il suo arrivo, proprio in viola, andrà poi Salvatore Sirigu. Tutto, infatti, fa parte di un affare concatenato. Questi i dettagli e gli ultimi aggiornamenti arrivati questa mattina.

Calciomercato Napoli, tutto pronto per il trasferimento di Gollini: fissate le visite mediche e la cifra per il riscatto

Come ribadito quindi, anche con l’edizione odierna di questa mattina del ‘Corriere del Mezzogiorno’, Pierluigi Gollini è atteso tra pochi giorni a Villa Stuart. “Lunedì dovrebbero esserci le visite mediche“, si legge infatti tra le pagine del quotidiano sportivo.

Questi poi i maggiori dettagli in merito all’operazione di calciomercato. L’affare sbloccherà anche il passaggio di Salvatore Sirigu in viola. Ecco perciò le cifre e i particolari che vanno ad analizzare il trasferimento: “Gollini approda in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8,5 milioni di euro dall’Atalanta proprietaria del cartellino”. Tutto deciso quindi con la Dea che detiene ancora la proprietà del suo cartellino.