Salernitana-Napoli, non solo Kvaratskhelia: l’emergenza è ufficiale

Per la gara tra il Napoli di Spalletti e la Salernitana di Nicola, oltre a quella di Kvaratskhelia, bisogna registrare altre defezioni.

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli è atteso dalla gara di domani dell’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. Gli azzurri avranno di fronte a loro un clima molto ostile sia per la rivalità tra le squadre che per le vicende avvenute in casa granata in quest’ultima settimana.

Il patron Iervolino, dopo il nettissimo ko contro l’Atalanta di domenica scorsa per 8-2, aveva esonerato Davide Nicola che, però, è tornato sulla panchina della Salernitana appena due giorni dopo. Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito in conferenza stampa le grane della gara di domani contro i granata: “Giocheremo in un clima caldo per un risultato importantissimo. La gara avrà duemila difficoltà”.

Ad aumentare i problemi per il tecnico del Napoli bisogna registrare anche l’assenza di Kvaratskhelia. Il gergiano, infatti, non farà parte della gara contro la Salernitana per colpa di uno stato influenzale che gli ha fatto già saltare la gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Tuttavia, Luciano Spalletti non è il solo ceh dovrà affrontare dei forfait importanti.

Salernitana-Napoli, Davide Nicola ha gli uomoni contati per la gara di domani

Anche nella Salernitana, infatti, bisogna registrare delle importanti assenze, soprattutto in difesa. Davide Nicola per il match contro il Napoli dovrà a fare a meno di due importanti giocatori del suo reparto difensivo per colpa di problemi fisici: Fazio e Bronn.

Oltre a questi due giocatori, per la Salernitana bisogna registrare anche la defezione di Radovanovic. Il centrocampista, infatti, non è nella lista dei convocati diramata da Davide Nicola per colpa di un’influenza. Il tecnico granata, al netto delle assenze di Fazio e Bronn, spera di registrare la propria difesa, la quale è la peggiore del campionato. Anche perché domani avrà di fronte a sé il miglior attacco della Serie A.