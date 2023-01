Napoli-Kvaratskhelia, ora è ufficiale: la notizia è una manna

Per il Napoli, proprio in questi minuti, è arrivata una notizia ufficiale importantissima che riguarda Kvaratskhelia.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia ai calci di rigore contro la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli ha dato subito una risposta molto importante. Sabato scorso, infatti, gli azzurri hanno battuto 0-2 allo Stadio Arechi la Salernitana di Davide Nicola, grazie alle reti realizzate da Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen.

I partenopei sono stati molto bravi con la Salernitana, la quale ha giocato tutta indietro la linea della palla, ad aspettare il momento giusto per sbloccare la partita. Una volta che Di Lorenzo ha realizzato il proprio gol, infatti, per il Napoli la partita dell’Arechi è stata in discesa. Anche se Alex Meret ha compiuto un grandissimo intervento nei minuti finali della sfida sul tiro di Piatek.

La squadra di Luciano Spalletti, oltre alla risposta data dopo la sconfitta contro la Cremonese, ha dimostrato di sapersela cavare ancora una volta anche senza la presenza in campo di Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, non ha potuto dare la sua mano contro la Salernitana per colpa di uno stato influenzare. Intanto, proprio sull’ex Dinamo Batumi bisogna registrare una notizia ufficiale molto importante.

Napoli, la notizia ufficiale fa giorie tutti: Kvaratskhelia si è allenato con il resto del gruppo per l’intera sessione

Come comunicato dallo stesso Napoli, tramite il consueto report da Castel Volturno, Khvicha Kvaratskhelia ha svolto finalmente un’intera sessione di allenamento con il resto del gruppo. Il georgiano, infatti, nei giorni scorsi aveva svolto solo parte della sessione con i suoi compagni, visto che ha svolto anche del lavoro personalizzato.

Questa notizia ha reso di fatto ufficiale il ritorno di Kvaratskhelia dal primo minuto per il match contro la Roma di José Mourinho. La presenza del giocatore partenopeo sarà fondamentale proprio per cercare di scardinare la difesa giallorossa, tra le migliori del nostro campionato. I capitolini, quasi sicuramente, giocheranno tutti dietro la linea della palla per non concedere spazi e profondità all’attacco di Luciano Spalletti.