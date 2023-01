Napoli, De Laurentiis vuole farlo davvero: firma subito

Il Napoli si appresta a chiudere un’altra operazione. La proposta è stata messa sul tavolo, la firma può arrivare subito.

Il Napoli veleggia verso il terzo scudetto della propria storia. Nel club azzurro, al momento, regna ancora una certa scaramanzia ma è innegabile che gli azzurri abbiano creato il vuoto dietro di loro. L’Inter seconda è – a 13, il Milan a -15 e la Juventus (travolta dagli effetti dell’inchiesta “Prisma”) è addirittura scivolata a -30. Un gap rassicurante che, da una parte, sta consentendo alla squadra di lavorare in maniera serena.

Il club, dal canto suo, ha approfittato di questo notevole vantaggio per iniziare a riflettere sulle prossime operazioni di mercato. Diversi i talenti finiti nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, come ad esempio Lazar Samardzic. L’ex Lipsia, a segno ieri nel match contro il Verona, costa intorno ai 20 milioni ed è ritenuto un ottimo sostituto di Piotr Zielinski impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza ne 2024.

Nei radar azzurri, inoltre, è finito Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 è una delle principali rivelazioni del campionato ed ha stupito tutti per personalità, qualità nella giocata e tempi di inserimento. L’Empoli lo vorrebbe tenere per un altro anno ancora ma il Napoli, che ha già avviato i contatti, tra maggio e giugno tornerà di certo alla carica. In panchina, invece, non ci saranno sorprese di sorta: il club continuerà a dare fiducia a Luciano Spalletti.

Napoli, De Laurentiis prolungherà il contratto di Spalletti

Il presidente Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, ha intenzione di attivare la clausola unilaterale che consente di allungare l’intesa con il tecnico fino al 2024. Lo stipendio resterà lo stesso (2.7) ed ora la palla passa al tecnico. Il quale sarà chiamato a dare una risposta alla proposta ricevuta a stretto giro di posta. Sì, perché la dirigenza vuole cominciare a pianificare il futuro della squadra.

La rosa, in estate, rischia di andare incontro ad una vera rivoluzione. Il tetto-ingaggi sarà infatti di 2.5 milioni e, in presenza di offerte interessanti dal punto di vista economico, qualche big potrebbe essere ceduto. La lista dei sacrificabili contiene il nome dello stesso Zielinski, di Hirving Lozano (anche lui legato al Napoli fino al 2024) e Victor Osimhen seguito da mezza Premier League. Per parlare di mercato, in ogni caso, c’è tempo. Ora la concentrazione è rivolta alle prossime gare.