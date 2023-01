🟥 Napoli, il Giudice Sportivo lo squalifica: salta il big match

Il Napoli si prepara per scendere in campo per la 21^ giornata di Serie A: il Giudice Sportivo squalifica un giocatore che salterà il match.

Il Napoli si prepara a scendere nuovamente in campo per affrontare la 21^ giornata di Serie A. Una trasferta in Liguria attende la squadra di Luciano Spalletti, che sta lavorando agli ultimi dettagli per giocare al meglio. Ogni match è considerato, ora come ora, fondamentale e a tal proposito sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Ecco chi salterà la gara.

Il Napoli, dopo aver vinto contro la Roma in casa propria e sotto gli occhi del proprio pubblico estasiato, dovrà vedersela per la 21^ giornata con lo Spezia di Luca Gotti. L’allenatore per l’occasione non sarà presente sulla panchina, ma la sua speranza resta quella che la sua squadra possa giocarsela comunque fino all’ultimo minuto.

Per lo Spezia, infatti, la zona retrocessione si avvicina pericolosamente e il club deve perciò cercare quanto più possibile di non commettere passi falsi. Il Napoli, tuttavia, dal canto suo non vuole lasciare spazio alle concorrenti di accorciare le distanze e mira ai tre punti. C’è una squalifica importante per il match, ecco di chi si tratta.

Spezia-Napoli, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo: c’è la squalifica per Gyasi

Proprio poco fa, quindi, sono state comunicate le decisioni prese dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea. Tra le altre, è stata confermata la decisione della squalifica per Emmanuel Gyasi. Il giocatore, nella scorsa partita, era diffidato e l’ammonizione ricevuta verso la conclusione del match contro il Bologna ha fatto scattare in automatico la squalifica.

Lo Spezia perciò dovrà fare a a meno di uno dei suoi giocatori migliori, oltre agli infortunati che sono out per le loro condizioni fisiche. La notizia dell’esclusione di Gyasi interessa ovviamente anche al Napoli, che avrà un problema in meno da dover affrontare nei pressi della porta difesa da Alex Meret.