Roma, l’annuncio definitivo dopo il Napoli: tifosi in ansia

La Roma sta giocando in questi minuti contro la Cremonese, ma prima della partita c’è stato un annuncio che sta facendo molto discutere.

Dopo la sconfitta di domenica sera contro il Napoli di Luciano Spalletti, la Roma sta giocando in questi minuti il quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese di Davide Ballardini.

Se gli azzurri non avessero perso ai calci di rigore contro il team lombardo un paio di settimane fa, di fatto, avrebbero sfidato due volte la squadra guidata da José Mourinho in pochissimi giorni. E dopo quella del campionato il Napoli avrebbe quindi compiuto un’altra battaglia contro i giallorossi.

La Roma, di fatto, è stata la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli di Luciano Spalletti, soprattutto se si considerano le partite disputate quest’anno allo Stadio Diego Armando Maradona. I capitolini hanno dimostrato contro gli azzurri di vivere un ottimo momento di forma, anche se hanno dovuto affrontare in questi giorni il caso Zaniolo.

Roma, l’annuncio di Tiago Pinto su Zaniolo: “Dobbiamo prenderci un paio di giorni per tirare le somme”

Il giocatore italiano, come ammesso dallo stesso José Mourinho dopo lo Spezia, aveva chiesto di cambiare squadra già nella sessione di mercato invernale appena conclusa. Tuttavia, dopo tantissimi avvenimenti (vedi l’interesse del Milan e la tiritera con il Bournemouth), Nicolò Zaniolo è rimasto nella Capitale.

In serata, infatti, il giocatore, tramite l’Ansa’, ha pubblicato una lettera in cui cerca di tendere un braccio alla società capitolina. Nel frattempo, ai microfoni ufficiali della ‘Mediaset’, Tiago Pinto si è espresso così sulla vicenda Zaniolo: “Dobbiamo pensare alla partita contro la Cremonese, ne parleremo al momento opportuno. Il club deve prendersi un paio di giorni per tirare le somme. Mercato? Abbiamo fatto il possibile, ma non sono contento”.

In attesa di nuovi sviluppi su Nicolò Zaniolo, la Roma deve cercare di risolvere la grana Cremonese. Gli uomini di Ballardini, infatti, sono appena passati in vantaggio con il rigore procurato e poi realizzato da Dessers.