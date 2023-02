“Può giocare con Osimhen”: Napoli, la scelta a sorpresa spiazza tutti

Sia per il Napoli di Spalletti che per Victor Osimhen ci sono state alcune dichiarazioni a sorpresa che hanno spiazzato un po’ tutti.

Tra i protagonisti assoluti della vittoria di domenica sera contro la Roma di José Mourinho bisogna inserire sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano, oltre al bellissimo gol realizzato, è stato autore di una prestazione autorevole sia dal punto di vista tecnico che della personalità.

Con Victor Osimhen, di fatto, il Napoli parte ogni partita con un gol di vantaggio, considerando che in 16 partite di campionato ha realizzato 14 gol e fornito ai propri compagni ben 4 assist. Proprio quest’ultimo dato è la dimostrazione dei grandissimi miglioramenti dell’ex centravanti del Lille.

Il nigeriano, oltre ai gol realizzati, quest’anno sta giocando molto di più con il resto della squadra. Victor Osimhen, infatti, non è più più avulso dal gioco del Napoli, ma ne è parte integrante. Intanto, proprio sul centravanti di Luciano Spalletti, bisogna registrare una scelta a sorpresa che ha spiazzato tutti.

Napoli-Osimhen, l’entourage di Folorunsho: “Potrebbio giocare con la maglia della Nigeria”

Victor Osimhen, infatti, potrebbe avere un suo ‘compagno di squadra’ nella Nigeria. Nel team africano, di fatto, potrebbe giocare Michael Folorunsho. A parlare di tale ipotesi, ai microfoni ufficiali del portale ‘Owngoalnigeria.com’, è un membro dell’entourage del calciatore di proprietà del Napoli, ma in prestito al Bari: “Con la Nigeria, al momento, non c’è stato nessun contatto, anche se è una questione che il ragazzo potrebbe considerare”.

Il membro dell’entourage di Folorunsho ha poi continuato il suo intervento: “Quando l’allenatore della Nigeria (José Perseiro) farà la prima mossa, allora Michael prenderà una decisione. Per adesso è italiano ed è quello che al momento ha in testa”. Ricordiamo che il centrocampista è stato convocato da Roberto Mancini per uno stage dell’Italia a cui, però, non partecipò per colpa di un infortunio