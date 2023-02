Roma, a Mourinho non va giù la sconfitta col Napoli: il commento spiazzante

José Mourinho, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese di Davide Ballardini, è tornato sul ko contro il Napoli.

La Roma esce in maniera incredibile dai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo l’ottima prestazione di domenica sera contro il Napoli al Maradona, nessuno si aspettava che i giallorossi fossero eliminati dalla Cremonese di Davide Ballardini.

I grigiorossi, dopo aver fatto fuori lo stesso team partenopeo, hanno compiuto questa sera un’altra impresa, e senza arrivare ai calci di rigore. La Cremonese, infatti, ha battuto la Roma con il risultato di 1-2. Il primo gol è stato realizzato da Dessers nel corso della prima frazione di gara su un calcio di rigore procurato dallo stesso attaccante.

José Mourinho ha poi cercato di cambiare il volto della squadra nel secondo tempo, inserendo i vari Dybala, Smalling e Zalewski, ma l’autogol di Celik ha poi chiuso definitivamente ogni discorso di qualificazione. Il gol nel finale di Andrea Belotti, infatti, è valso solo per le statistiche.

Roma, le parole di José Mourinho dopo il ko contro la Cremoenese: “Con il Napoli non meritavamo di perdere, mentre questa sera sì”

Al termine della partita, la squadra giallorossa ha ricevuto i fischi dell’Olimpico, il quale era tutto pieno anche questa sera. Lo stesso José Mourinho, ai microfoni ufficiali della ‘Mediaset’, non ha nascosto tutto il suo disappunto per l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Bisogna fare i complimenti alla Cremonese, che ha fatto grandissime partite sia con il Napoli che contro di noi. Paghiamo una prima frazione di gara terribile, veramente di un livello molto basso”.

Il tecnico portoghese ha poi concluso il suo intervento: “Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. La nostra rosa fa fatica quando ci sono tre partite in una settimana. A Napoli meritavamo un risultato decisamente diverso, mentre oggi la sconfitta è meritata. Troppi cambi rispetto al match di domenica? Se non li cambio si fanno male e questo è un problema”.