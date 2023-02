Spezia-Napoli, tutto confermato: Spalletti ha preso la decisione definitiva

Per la partita di domani del suo Napoli contro lo Spezia di Luca Gotti, Luciano Spalletti ha preso una decisione definitiva.

Dopo la vittoria dello Stadio Diego Armando Maradona di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso dalla gara di domani del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti. I liguri sono quartultimi in classifica, ma hanno comunque la possibilità di fornire più di qualche pericolo agli azzurri.

Già nella partita di andata, infatti, lo Spezia fece patire tantissimo il Napoli, visto che il gol decisivo per il successo definitivo fu realizzato da Giacomo Raspadori nei minuti finali. Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della classifica conferenza stampa di presentazione della gara, ha ribadito che il match di domani è ricco di insidie.

Il tecnico toscano, infatti, ha parlato così ai media presenti nella sala stampa di Castel Volturno: “Spezia? E’ una gara trappola, anche per via dello stadio piccolo. Loro sono veloci a giocare negli spazi, dovremo essere bravi sia a fare la partita che a correre veloci”. Proprio per tutti questi motivi, Luciano Spalletti ha preso una decisione definitiva per la gara di domani.

Spezia-Napoli, Luciano Spalletti schiererà dal primo minuto la stessa formazione scesa in campo contro la Roma

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, l’allenatore del Napoli dovrebbe schierare lo stesso undici titolare sceso in campo contro la Roma di José Mourinho. L’unico dubbio per Luciano Spalletti è di fatto quello tra Matteo Politano ed Hirving Lozano, con quest’ultimo decisamente favorito.

La formazione del Napoli, quindi, sarà composta da Alex Meret in porta, con i vari Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui che formeranno il quartetto difensivo. A centrocampo, invece, ci sarà il classico terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Con l’attacco azzurro che sarà composto da Victor Osimhen, Lozano e Kvaratskhelia.