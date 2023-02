Spezia-Napoli, la notizia preoccupa Spalletti: è allerta totale

Il Napoli vive un periodo magico ma adesso Spalletti deve prestare molta attenzione alla spada di Damocle presente su uno dei suoi pilastri

Il Napoli ha una grande occasione nella partita di oggi. Gli azzurri possono aumentare ulteriormente il proprio vantaggio sul secondo posto. Questo può accadere a patto che si verifichino due condizioni differenti. Intanto, la prima è dipendente dalla squadra di Luciano Spalletti.

L’allenatore toscano è stato molto chiaro in conferenza stampa. Gli azzurri devono rimanere concentrati sul match del Picco per portare a casa un altro successo. Intanto, c’è un aspetto che fa tremare il tecnico in vista delle prossime gare. Una delle colonne della formazione partenopea è a rischio squalifica.

Napoli, Kim a rischio squalifica: il difensore coreano è in diffida, può perdersi la partita con la Cremonese

Nel Napoli di Luciano Spalletti che sembra costruito come un orologio svizzero, ogni pedina fino a questo momento ha dato l’impressione di poter essere cambiata senza subire particolari contraccolpi. Nelle prossime settimane, la situazione relativa al ciclo di ammonizioni costringerà il tecnico a rivedere qualcosa.

Il primo esame potrebbe essere rappresentato da Kim Min-jae. Il difensore coreano, arrivato quest’estate dal Fenerbahce in cambio di 18 milioni di euro, come ricorda ‘calcionapoli24.it’, è entrato in diffida al raggiungimento del quarto giallo di questo campionato. Questo significa che, alla prossima ammonizione, il calciatore sarà squalificato dal giudice sportivo.

Il centrale asiatico è stato ammonito fin qui contro l’Hellas Verona, l’Atalanta, l’Inter e nuovamente contro la Salernitana. Nella sfida interna contro la Roma, la sua ‘fedina penale’ è rimasta pulita ma se dovesse macchiarsi nuovamente contro lo Spezia allora sarà costretto a saltare la gara contro la Cremonese, programmata per domenica 12 febbraio alle 20.45. In questa circostanza, il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato contro il fanalino di coda Cremonese. I grigiorossi di Davide Ballardini, grande sorpresa di Coppa Italia (hanno raggiunto la semifinale eliminando gli azzurri e la Roma), hanno perso anche ieri nel match interno contro il Lecce.