Napoli, stangata ufficiale a La Spezia: salta la prossima

Il Napoli sta giocando contro lo Spezia di Luca Gotti, ma per un difensore bisogna registrare una brutta stangata.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, il Napoli sta giocando in questi minuti al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato con il rigore realizzato da Kvaratskhelia ad inizio ripresa.

Lo Spezia, infatti, sta riuscendo sia a pressare alto che a chiudere tutti gli spazi, visto che la prima frazione di gara si è conclusa con il risultato di 0-0. La prima occasione della gara, di fatto, è stato per i padroni di casa con il tiro di Agudelo terminato alto. Con il passare dei minuti, il Napoli è riuscito a guadagnare campo.

La prima chance per i partenopei è arrivata con il colpo di testa di Di Lorenzo terminato di poco fuori. Il primo tempo si è concluso con il tiro strozzato di Kvaratskhelia parato da Dragowski. Ad inizio ripresa, invece, è arrivato il gol del vantaggio degli azzurri, con il rigore concesso da Di Bello per il fallo di mano ingenuo da parte di Reca e poi realizzato dal calciatore georgiano,

Spezia-Napoli, stangata per i liguri: Caldara salterà la prossima gara contro l’Empoli

Tuttavia, oltre al gol subito, bisogna registrare un’altra stangata per i padroni di casa. Mattia Caldara, infatti ha preso un’ammonizione da Di Bello per un fallo tattico per Victor Osimhen. Questa è sicuramente una brutta notizia dei padroni di casa, visto che il difensore centrale, diffidato, salterà la gara contro l’Empoli.

Lo Spezia, dopo il gol dello svantaggio, si è pian piano disunito, considerando che il Napoli ha messo in ghiaccio la gara con la doppietta di Victor Osimhen.