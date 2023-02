Napoli, lo sgambetto di Sarri a De Laurentiis: spunta il retroscena inatteso

Tra Maurizio Sarri ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis è spuntato fuori un curioso retroscena della scorsa estate.

Questa super stagione del Napoli, almeno per il momento, è sicuramente figlia sia del lavoro di Luciano Spalletti che del grandissimo mercato estivo fatto da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Il Napoli, nonostante gli addii del calibro di Insigne, Koulibaly, Merten, Ospina e Fabian Ruiz, è riuscito sia ad abbassare il monte ingaggi che ad aumentare la competitività del team guidato da Luciano Spalletti.

Sotto l’ombra del Vesuvio, infatti, sono arrivati dei colpi che già valgono il doppio della cifra investita da Aurelio De Laurentiis per acquisire le loro prestazioni. Basti pensare a Kvaratskhelia, il cui cartellino vale almeno sette volte di più rispetto ai 10 milioni di euro spesi per prenderlo dalla Dinamo Batumi. Questo super lavoro di Cristiano Giuntoli, di fatto, ha portato nel Napoli sia ricchezza tecnica che economica. Proprio sul direttore sportivo partenopeo, intanto, bisogna registrare un curioso retroscena.

Napoli, Maurizio Sarri ha chiesto a Claudio Lotito di portare Cristiano Giuntoli alla Lazio: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, l’estate scorsa Maurizio Sarri aveva chiesto a Claudio Lotito di portare alla Lazio proprio Cristiano Giuntoli. Il rapporto tra il tecnico toscano ed il dirigente è ben consolidato dai tempi di Napoli, dove sfiorarono lo Scudetto nella stagione 2017/18 (quella dei 91 punti).

Questa richiesta di Maurizio Sarri al proprio presidente è una conseguenza della poca intesa con Igli Tare. I due, infatti, più d’una volta hanno avuto delle divergenze sulle strategia da attuare in sede di calciomercato.

La Lazio non è il primo club accostato al nome di Cristiano Giuntoli. Anche la Juventus, dopo le dimissioni dell’intero CdA dello scorso novembre, si sarebbe infatti mossa per cercare di convincere il dirigente toscano di lasciare Aurelio De Laurentiis. La ‘Vecchia Signora’, infatti, avrebbe pensato al direttore sportivo del Napoli per dirigere l’area tecnica del team.