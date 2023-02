“Meglio di PSG e Bayern”: Napoli, l’ennesimo dato è un capolavoro

Per il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il grandissimo margine sul secondo posto, bisogna registrare un altro capolavoro.

Con il successo per 0-3 al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli ha confermato il proprio margine di tredici punti sull’Inter seconda. I nerazzurri, infatti, hanno battuto il Milan di Stefano Pioli con la rete di Lautaro Martinez, confermandosi così l’unica squadra ad avere ancora qualche speranza di recuperare sui partenopei.

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante un pessimo inizio di campionato, è riuscita a vincere la bellezza di dieci partite nelle ultime tredici giornate della Serie A. Tuttavia, i nerazzurri hanno avuto davanti a loro un Napoli che non ha mai mollato un colpo. Gli azzurri, dopo la sconfitta proprio contro la ‘Beneamata’ dello scorso 4 gennaio a San Siro, sono riusciti a battere in successione Sampdoria, Juventus, Salernitana, Roma e per l’appunto lo Spezia.

Il Napoli, infatti, sta continuando ad inanellare record su record, visto che nell’era dei tre punti nessuna squadra ha avuto questo margine di vantaggio sul secondo posto a questo punto della stagione. Gli uomini di Luciano Spalletti, di fatto, stanno avendo un rullino di marcia che fa impallidire persino le big del calcio europeo.

Napoli, altro capolavoro della squadra di Spalletti: gli azzurri hanno la miglior media punti europea

E’ stata la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, a soffermarsi sull’andamento del team partenopeo: “La media punti che sta avendo il Napoli (2,67) è la migliore di tutto il continente europeo. Dietro agli azzurri c’è il PSG di Messi e Mbappé con 2,45 . Al terzo posto, invece, c’è il Barcellona di Xavi (dominatore del campionato spagnolo con otto punti di vantaggio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti) fermo alla media punti di 2,65”.

L’articolo del quotidiano sportivo poi continua: “In questa speciale graduatoria delle squadre al vertice dei primi cinque campionati europei, dopo i catalani, c’è l’Arsenal di Mikel Arteta. A chiudere, invece, c’è il Bayern Monaco di Nagelsmann, che non ha cominciato nel migliore dei modi il proprio 2023, facendo avvicinare così le proprie inseguitrici”.