Napoli, un altro infortunio: squadra decimata

Il Napoli di Spalletti giocherà questa sera contro la Cremonese, ma in casa azzurra bisogna registrare una notizia molto importante.

Il Napoli capolista di Luciano Spalletti sta per affrontare il classico testa-coda. Gli azzurri, infatti, questa sera ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini.

I grigiorossi, dopo il bruttissimo ko di sabato scorso subito in casa dal Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni, sono ultimi in classifica. La Cremonese, infatti, ha undici punti dallo Spezia quartultimo che, però, ha già giocato ieri contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Lo stesso Luciano Spalletti, nella classica conferenza stampa di presentazione della gara, ha ribadito l’importanza della gara contro la Cremonese: “E’ una gara fondamentale, tutte le attenzioni sono rivolte a questa partita. C’è bisogno del sostegno del pubblico”. Queste parole del tecnico toscano, di fatto, hanno sottolineato l’obbligo assoluto del Napoli di vincere questa sera.

Napoli, altro infortunio per Domenico Berardi: il giocatore del Sassuolo potrebbe saltare la gara di venerdì sera contro gli azzurri

In caso di successo contro la squadra di Davide Ballardini, il Napoli farebbe un altro piccolo passo verso la vittoria finale del campionato. Anche perché, dopo la gara contro la Cremonese, i partenopei sono attesi dalla gara di venerdì prossimo del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Proprio per questa gara bisogna registrare una notizia davvero importante. Nel corso della gara tra l’Udinese ed il Sassuolo, infatti, Domenico Berardi è stato costretto ad uscire anzitempo per alcuni problemi muscolari. Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il calciatore (sconsolato e con il volto triste) si è messo subito del ghiaccio all’adduttore della coscia sinistra.

La presenza di Domenico Berardi nel match contro il Napoli di Luciano Spalletti, quindi, è in forte dubbio. L’infortunio del calciatore italiano è davvero una brutta notizia per Alessio Dionisi, visto che deve fare a meno anche di calciatori del calibro di Pinamonti, Muldur e Toljan.