😳 Napoli, De Laurentiis non può crederci: è accaduto in queste ore

Il Napoli in queste ore ha ricevuto una notizia inattesa. Il presidente De Laurentiis sorpreso: che risposta dalla tifoseria azzurra.

Una cavalcata inarrestabile, che fa sognare in grande la piazza azzurra. Il Napoli non vuole accontentarsi di quanto raccolto fino a questo momento. Il +15 sull’Inter seconda rappresenta un gap rassicurante tuttavia il club, nelle prossime settimane, proverà a migliorarlo ulteriormente al fine di avvicinarsi in maniera concreta al terzo scudetto della propria storia. Il percorso è ancora lungo, ma intanto nell’ambiente regna grande euforia.

Venerdì il calendario propone la trasferta sul campo del Sassuolo, attualmente quindicesimo in Serie A. Un match complesso, visto che i neroverdi sono reduci da due vittorie (Milan e Atalanta) e altrettanti pareggi (Monza e Udinese) consecutivi, ma comunque alla portata della capolista. Poi, da sabato la concentrazione sarà interamente rivolta all’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Martedì la squadra di Luciano Spalletti farà visita all’Eintracht Francoforte mentre il 15 marzo andrà in scena il ritorno. Un doppio scontro che mette in palio la qualificazione ai quarti: un risultato, questo, mai raggiunto dal Napoli. Ecco perché, in entrambe le occasioni, i partenopei scenderanno in campo con l’obiettivo di vincere e conquistare così il passaggio del turno. I tifosi, intanto, sono pronti a sostenere nel migliore dei modi i propri beniamini.

Napoli, Maradona vicino al sold out contro l’Eintracht

Sono infatti circa 40 mila, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i biglietti venduti valevoli per la gara di ritorno in programma allo stadio “Maradona”. In particolare, risultano esaurite le due Curve mentre resta ancora disponibile qualche tagliando per i distinti inferiori, la “Posillipo” e la “Nisida”. Il sold out, quindi, verrà raggiunto già nella giornata odierna.

Per il presidente Aurelio De Laurentiis, la migliore delle notizie possibili in attesa del fischio d’inizio. Il popolo napoletano è pronto a vivere altre serate magiche in Europa e mai come quest’anno la possibilità di arrivare fino in fondo al torneo appare concreta. Il club, dal canto suo, ci ha crede e ha provveduto a motivare i calciatori. Ora il mirino è puntato sul Sassuolo, poi toccherà ai tedeschi.