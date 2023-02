😱 Napoli-Guardiola, l’annuncio in conferenza spiazza i tifosi

Riprenderà stasera il cammino del Napoli in Champions League a Francoforte. Gli azzurri, intanto, sono stati elogiati da Guardiola.

L’attesa è giunta al termine. Stasera, infatti, il Napoli riprenderà il proprio cammino in Champions League affrontando in trasferta l’Eintracht Francoforte. Un match importante, che gli azzurri intendono vincere in modo tale da porre un’ipoteca sul passaggio ai quarti (risultato mai raggiunto in 97 anni di storia). Lo stadio in cui andrà in scena la partita, il “Deutsche Bank Park”, risulta sold out da giorni e sono numerosi gli addetti ai lavori che seguiranno l’incontro, compreso Pep Guardiola.

Il tecnico del Manchester City, in occasione della conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Lipsia, ha parlato proprio dei partenopei spendendo parole al miele nei confronti della squadra di Luciano Spalletti. “Stasera guarderò Real Madrid-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere”. Un vero e proprio attestato di stima che conferma, una volta di più, quanto sia stata notevole la crescita degli azzurri rispetto alla scorsa stagione.

La scelta di fare a meno di 4 senatori e puntare su elementi sconosciuti al grande pubblico ma affamati di successo si è rivelata vincente. Tutti gli acquisti, a vario titolo, sono riusciti a fornire un contributo concreto alla causa aumentando il livello complesso della rosa e rendendola maggiormente competitiva ad alti livelli. A brillare, in particolar modo, è stato Khvicha Kvaratskhelia integratosi al meglio nella nuova realtà .

Napoli, che complimenti da Guardiola

Il georgiano, preso per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, ha messo a segno 12 gol e 14 assist in 24 apparizioni complessive. Numeri da top player conclamato, che lo hanno fatto finire nel mirino delle squadre più prestigiose d’Europa. È il caso del Real Madrid, che ha provveduto ad avviare i primi contatti con il suo entourage. Il Napoli, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire e a breve gli sottoporrà un prolungamento del contratto con conseguente adeguamento dell’ingaggio.

Il matrimonio, nonostante le avances ricevute, è destinato ad andare avanti con Kvaratskhelia intenzionato a trascinare gli azzurri verso obiettivi sempre più prestigiosi. Insieme a Victor Osimhen, numeri alla mano, forma una delle coppie più prolifiche in circolazione ma i numeri contano relativamente. Stasera i due, insieme al resto dei compagni, vogliono continuare a stupire i tifosi, Guardiola e il resto d’Europa. L’Eintracht è avvertito. Il Napoli sogna in grande.